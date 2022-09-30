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台北白晝之夜10月1日登場 警方公布交通管制範圍

中央社／ 台北30日電

2022台北白晝之夜明天登場，台北市警局規劃交通管制範圍，包含文林路（福林路至基河路間）路段及中山北路5段505巷，從中午起管制全線車道禁車輛通行，活動晚間啟動。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料表示，2022台北白晝之夜舉辦時間從10月1日晚間6時至2日清晨6時，活動主要範圍包含台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸及周邊台北市立天文科學教育館、台北市兒童新樂園及美崙公園等處。

警方針對活動實施交通管制路段包含文林路，北至福林路（不含）、南至基河路口（不含）、中山北路5段505巷，管制全線車道禁止車輛通行，時間從10月1日中午12時起；中午至晚上6時開放特殊狀況（如居民、特種車輛）車輛只出不進；晚上6時後，全面管制車輛進出。

警方表示，停車管制部分至10月2日中午止，包含文林路（福林路至基河路）所有公有路邊汽機車停車格位、中山北路5段西側（近文林路口）部分公有路邊機車停車格位，並取消路邊停車格位暫時停車。

警方指出，呼籲參加活動民眾可搭捷運抵達活動地點，捷運淡水線將延長營運至2日凌晨2時，且建議駕駛人避開活動路段或改道行駛，若須經相關活動路段，應遵守在路口執勤員警與義交指揮及疏導。

北市 捷運 白晝之夜

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