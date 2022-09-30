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新北樹林東和街地高戶少 水利署補助接用自來水

中央社／ 新北30日電

新北市樹林區東和街山區，地勢高且戶數少，無自來水設施，居民仰賴山泉水。經濟部水利署以前瞻基礎建設經費，全額補助自來水管延伸工程共新台幣1100萬元，免除居民買水之苦。

民進黨立法委員蘇巧慧服務處今天發布新聞表示，針對樹林區東和街居民缺水之苦，自2018年起，與新北市議員陳世榮共辦理9次會勘，已經爭取經濟部水利署全額補助東和街32號至58號的管線延伸工程，共新台幣1100萬元。工程最快10月動工，預計明年10月底完工。

新聞稿說，若無政府補助，山上住民如要接自來水，總經費就需由接管用戶均攤。以東和街為例，22戶申請接管，平均每戶要負擔50萬元，許多鄉親根本無力負擔。

蘇巧慧表示，籌得前瞻基礎建設經費，支付高昂的工程經費。經濟部水利署得以全額補助主幹管、蓄水池及加壓站費用，民眾僅需負擔用戶外線經費，就可順利申請接管，也藉此照顧山上的長輩身體健康，解決水源不穩的生活問題。

陳世榮表示，東和街山路狹窄且私地眾多，很難找到適合設置加壓站及蓄水池的位置。無數次的現地勘查，好不容易才找到願意捐地的民眾，順利推動自來水管線延伸工程。

樹林區東山里里長高健市表示，氣候變遷常造成乾旱，許多居民家中缺水，長輩需頻繁下山買水，他十分感謝民意代表的協助。

水利署說，中央除補助幹管、加壓站及蓄水池經費，水利署也另外補助地方政府用戶外線的費用，待整體工程完工後，可持相關證明文件向地方政府申請用戶外線的補助，將可再降低民眾負擔。

蘇巧慧昨晚也於地方舉辦說明會，並由服務處協助居民申請補助，減輕負擔。

蘇巧慧 前瞻基礎建設

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