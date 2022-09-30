三重中央市場改造完工重新開幕 熟食外店進駐採買更多元

為提升採買環境，新北市市場處配合周邊電線桿下地工程，同步針對三重中央市場整體改造，打造現代化市場，今天舉辦開幕典禮，現場也加碼送出限量市場購物金，並同步推出NewTaiPAY掃指定條碼送100元點數活動，限量2千名。

新北市場侯友宜今天出席三重中央市場開幕典禮，並到市場內關心攤販，了解相關設備。侯友宜表示，三重中央傳統市場是以肉類為主，且過去父親也是豬肉攤販，他知道肉品處理環境的重要性，這次除了將攤位塑造成現代化市場，新設肉品處理區，並輔導攤商統一設置冷凍冷藏設備，以確保肉品衛生。

侯友宜也說，透過引進熟食外店鋪進駐，提升業種豐富度也延長營業時間，串聯周邊三和觀光夜市，打造全日型市場型態，帶動在地經濟發展。

市場處補充，三重中央市場提供地下室空間作為電線桿下地配電場域，為周邊區域環境盡一份心力。市府趁工程期間一併進行市場改造，歷經4個月並投入逾3千萬經費，增設肉品處理區、座位區，並引進熟食攤商以外店鋪型態經營，延長營業時間與鄰近之三和夜市做串連，同時改善雨遮、水溝、地坪及照明等，期待成為三重區休憩打卡新景點，帶動周邊人潮。

三重中央公有市場共52攤，改造後以分區分時段營業型態經營，早市部分涵蓋生鮮肉品、蔬果、素食及雜貨等，營業時間為上午7時至下午1時，外店鋪熟食攤位則包含滷味、甜甜圈、飲品、簡餐等各式美食，自上午9時起營業至23 時，全日提供採買服務。