黑貓遭撞疝氣斷腿 動保處聯合3獸醫搶救
五股民眾李小姐日前發現兩個多月大的黑貓卡在石縫，發現黑貓傷勢嚴重送醫，獸醫評估可能被車撞擊導致，經動保處聯合3位獸醫師合力手術救回，黑貓並獲愛心人士認養，新北市動保處呼籲民眾發現受傷動物立即通報，以免錯失搶救時機。
新北市五股區民義路上平時照顧流浪貓的李小姐，日前於住家樓下的石頭縫中發現了一隻被卡住的黑貓，李小姐發現了黑貓的後腳異常無法站立的情況，於是開始尋找幫助，經醫生診斷發現黑貓的骨盆受傷有疝氣，腿骨斷裂。
李小姐去許多動物醫院都因為年紀太小傷勢太重而被醫生拒絕，動保處獸醫之後為黑貓操刀，獸醫師林洋演表示，小黑貓傷勢很重，受傷原因可能是車禍撞擊，因為這個手術無法單獨完成，於是找來雙和動物醫院趙安基院長及熟悉骨科獸醫師李建沛討論，手術由3位獸醫師合作耗時2個多小時完成，目前復元情況很好。
治療過後，李小姐也找到住在內湖開立服飾店，本身也有收養多隻流浪貓的施小姐願意認養，加上公司名稱有一個「靚」字，所以為牠取名為「靚靚」，現在成為了公司的寵物貓，與另外兩隻店貓一起生活。新北市動保處表示，民眾發現有動物需要救援可立即通報避免錯過搶救時間。
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