台南加碼敬老健保防疫津貼3000元入帳 33萬人受惠

台南市政府台今年加碼發放重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼各1千元，凡設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可以領到，最多3千元，昨天已匯款入帳，全市有33萬名長輩可領到重陽敬老禮金。

另外，今年百歲以上人瑞共計312位，市長黃偉哲也特別準備1萬元敬老禮金及賀禮給予祝賀。

社會局表示，今年度全面發放55至64歲原住民長者及65至79歲長者重陽敬老禮金、健保福利金及防疫補貼金各1000元，計每位長者可領到3000元，排除身心障礙、中低收已領有健保全額補助者約5萬多人，受益人數達28萬人，今年度重陽敬老暨健保褔利金經費約6億827萬元。另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。

一名到北區區公所領取現金的長輩滿臉笑容的表示，接到里幹事通知就馬上來了，謝謝市長黃偉哲照顧老人家。

社會局説，市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費，存摺備註欄顯示為「臺南市政府」，長輩如有任何疑問，請聯繫戶籍所在地公所或社會局。