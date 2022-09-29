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鬥艷時尚伸展台登場 侯友宜與學生共同走秀
「2022年鬥艷時尚伸展台」今晚在新北市府中商圈表演走秀暨頒獎典禮，今年度以新住民母國文化創意改造，將東南亞文化元素融入造型設計，新北市長侯友宜晚間到場時，也背起學生做的郵差包與學生一起走秀，展現年輕活力。
今年鬥艷時尚伸展台由具備新住民或其子女身分的模特兒參賽，共吸引來自越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、蒙古等20組、120名學生報名，藉由科技美感及異國文化的元素打造創新、共融、時尚、美學的國際新北市。
侯友宜表示，鬥艷時尚伸展台已邁入第6年，是全國唯一仿真模擬時尚產業之技藝競賽。藉由布料花色設計、服裝製作、手作創意商品搭配整體造型到模特兒走秀完整呈現時尚產業。
教育局長張明文指出，今年活動首次結合「府中雙城產業發展計畫」，教育局與板橋區商圈景觀發展協會攜手於府中商圈重慶路行人徒步區辦理表演活動及頒獎典禮，活動首次移師到府中廣場辦理，打造專屬獨特時尚伸展台。
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