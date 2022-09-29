鬥艷時尚伸展台登場 侯友宜與學生共同走秀

「2022年鬥艷時尚伸展台」今晚在新北市府中商圈表演走秀暨頒獎典禮，今年度以新住民母國文化創意改造，將東南亞文化元素融入造型設計，新北市長侯友宜晚間到場時，也背起學生做的郵差包與學生一起走秀，展現年輕活力。

今年鬥艷時尚伸展台由具備新住民或其子女身分的模特兒參賽，共吸引來自越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、蒙古等20組、120名學生報名，藉由科技美感及異國文化的元素打造創新、共融、時尚、美學的國際新北市。

侯友宜表示，鬥艷時尚伸展台已邁入第6年，是全國唯一仿真模擬時尚產業之技藝競賽。藉由布料花色設計、服裝製作、手作創意商品搭配整體造型到模特兒走秀完整呈現時尚產業。