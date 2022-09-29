新北表揚績優里守望相助隊 里長兄弟同獲侯友宜頒獎表揚

新北市長侯友宜今晚出席在新北市警局6樓禮堂舉辦的「111年績優里守望相助隊」頒獎典禮，與新北市警局長黃宗仁共同頒獎表揚63位獲獎的績優里守望相助隊。侯友宜表示，新北市各里所有守望相助隊隊員對於治安的犧牲奉獻，都是協助市府推動安居樂業城市共同努力的重要幕後功臣，讓他非常感謝與敬佩。

新北市政府為表彰守望相助隊長年累月對於維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢團體、公共安全、環保綠化、資源回收、關懷新住民、防疫大作戰等市政工作，由市警察局辦理績優守望相助隊評選工作，從新北市594隊里守望相助隊評選出特優的淡水區民生里等19隊、優等的三重區大有里等20隊與甲等的瑞芳區平林里等24隊，共63隊脫穎而出獲此殊榮。

服務24年的三重光輝里里長吳松春與服務16年、在蘆洲水湳里擔任里長的弟弟吳松標，二人在基層從事里長工作加起來已有40年，都是獲在地民眾評價五星好評的績優里長，2021年3月18日三重區某銀樓遭3名蒙面歹徒闖入，3名歹徒以繩索綑綁老闆，強盜約3000萬首飾後逃逸，里長吳松春發現狡猾的歹徒不僅換裝，企圖營造「斷點」，他悄悄觀察歹徒後續逃逸方向，第一時間積極提供情資給警方，這關鍵性情資也成為警方初期辦案突破盲點的重要資訊，更是協助警方在短短24小時內破案的重大幕後英雄。