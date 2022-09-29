2022新北市城市外交論壇 前進校園討論務實城市外交

新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會，從三方角度與學子分享拓展國際關係的新趨勢，共同探討全球Urban Diplomacy外交軟實力。

新北秘書處說明，新北結合在地的國際學院，持續開拓城市外交新典範，從地方政府、外交官、學者三方的角度，和學生分享拓展國際關係的新趨勢，吸引大學部、研究所國際及本土學生現場參與。

政大外交系主任盧業中在第一場分論壇中提到，外交的要點就是「Think Globally，Act Locally」，這與新北這幾年推廣SDGs的行動不謀而合，國際趨勢政策的在地化才是最重要的。

日台交流協會副代表服部崇分享，城市已經躍升為重要的外交管道，並舉例跟新北三重區同名的日本三重縣就曾簽訂觀光交流合作協定，還有日本的SDGs未來城市，他相信城市間的互動可以發揮的影響力更大。

新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰在第二場分論壇中強調，新加坡跟台灣在歷史、教育、軍事及文化美食皆有長期密切的合作，尤其對市長侯友宜贈送的新北珠蔥念念不忘。

荷蘭辦事處政策事務官溫麗颯（Lisa Laeven）提到，8月21日與市府在淡水合辦的外交行旅活動大河號就是城市交流最佳典範。北大永續創新國際學院教授塔瑪娜也響應，國際事務並非都是嚴肅且遙不可及的，只要勇於改變、抓準趨勢，城市跟城市之間可以有各種厚植情誼的方式。

有外交系學生表示，除了傳統建姊妹市與簽訂MOU等，國際城市更流行直接連線對談，用國際共通語言SDGs交朋友；另一位外籍生說，印象最深刻的是新北捐贈防疫物資給友好城市，給予實質的幫助。