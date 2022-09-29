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2022新北市城市外交論壇 前進校園討論務實城市外交

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰（中）分享新加坡跟臺灣在歷史、教育、軍事及文化美食皆有長期密切的合作。圖／新北秘書處提供
新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰（中）分享新加坡跟臺灣在歷史、教育、軍事及文化美食皆有長期密切的合作。圖／新北秘書處提供

新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會，從三方角度與學子分享拓展國際關係的新趨勢，共同探討全球Urban Diplomacy外交軟實力。

新北秘書處說明，新北結合在地的國際學院，持續開拓城市外交新典範，從地方政府、外交官、學者三方的角度，和學生分享拓展國際關係的新趨勢，吸引大學部、研究所國際及本土學生現場參與。

政大外交系主任盧業中在第一場分論壇中提到，外交的要點就是「Think Globally，Act Locally」，這與新北這幾年推廣SDGs的行動不謀而合，國際趨勢政策的在地化才是最重要的。

日台交流協會副代表服部崇分享，城市已經躍升為重要的外交管道，並舉例跟新北三重區同名的日本三重縣就曾簽訂觀光交流合作協定，還有日本的SDGs未來城市，他相信城市間的互動可以發揮的影響力更大。

新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰在第二場分論壇中強調，新加坡跟台灣在歷史、教育、軍事及文化美食皆有長期密切的合作，尤其對市長侯友宜贈送的新北珠蔥念念不忘。

荷蘭辦事處政策事務官溫麗颯（Lisa Laeven）提到，8月21日與市府在淡水合辦的外交行旅活動大河號就是城市交流最佳典範。北大永續創新國際學院教授塔瑪娜也響應，國際事務並非都是嚴肅且遙不可及的，只要勇於改變、抓準趨勢，城市跟城市之間可以有各種厚植情誼的方式。

有外交系學生表示，除了傳統建姊妹市與簽訂MOU等，國際城市更流行直接連線對談，用國際共通語言SDGs交朋友；另一位外籍生說，印象最深刻的是新北捐贈防疫物資給友好城市，給予實質的幫助。

新北秘書處長饒慶鈺表示，青年是未來的城市領袖，城市外交要用新世代擅長的方式、熟悉的管道去推動，也要掌握國際脈動，引領市政與世界接軌；就像侯友宜一上任就掌握聯合國永續發展目標的趨勢，將永續作為市政核心。

新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供
新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供
新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供
新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供
從地方政府、外交官、學者三方的角度，和學子分享拓展國際關係的新趨勢，共同探討全球Urban Diplomacy外交軟實力。圖／新北秘書處提供
從地方政府、外交官、學者三方的角度，和學子分享拓展國際關係的新趨勢，共同探討全球Urban Diplomacy外交軟實力。圖／新北秘書處提供
日本台灣交流協會副代表服部崇博士分享城市已經躍升為重要的外交管道。圖／新北秘書處提供
日本台灣交流協會副代表服部崇博士分享城市已經躍升為重要的外交管道。圖／新北秘書處提供
新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供
新北市府今攜手淡江大學外交系舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的學者及外交官與會。圖／新北秘書處提供

侯友宜 日本

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