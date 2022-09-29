新北112年總預算案 教育、社福支出總和比去年多96億元

新北市長侯友宜今天到新北市議會報告112年總預算案。112年歲入1841.07億元，較上年度增加116.24億元，歲出1978.07億元，較上年度增加113.24億元，短差137億元。其中，教育及社福支出都比去年增加65億元、31億元，差短金額則比去年少3億元。

112年度新北市總預算案歲入共1841.07億元，較上年度增加116.24億元，歲出1978.07億元，較上年度增加113.24億元，差短137億元，連同債務償還1010億元，尚須融資調度1147億元債務舉借予以彌平。

侯友宜指出，112年總預算案歲入與歲出金額是新北市改制以來新高，分別增幅6.74%及6.07%，112年差短金額較111年減少3億元，新北注重幼老照護，教育社福支出持續增加，其中教育科學文化支出712.31億元，較111年增加65.03億元，項目包含人事費、少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助、中小學數位精進方案及高中以下運動操場及周邊設備整建計畫等。

社會福利支出381.58億元，較111年增加31.09億元，項目包含未滿2歲兒童育兒津貼、補助65至69歲中低收老人暨65歲以上老人健保費、公托設置輔導管理培力計畫、公托及準公托化等；軌道建設依計畫工程進度，編列112.82億元；另因應災害發生，編列災害準備金24.4億元。

另外，財政局市有不動產作價投資公共建設用地基金增加7.49億元、捷運工程局各項捷運建設減少11.09億元、工務局各項前瞻基礎建設計畫減少10.87億元等。

侯友宜說，為減輕新北市政府財政負擔，引進民間資源，如設置板橋醫療園區計畫、板橋第二體育場用地BOT、瑞芳區醫療長照射之大樓及改建黃石公有市場等，經評估後改以BOT或BOT+BTO處理，減輕財政負擔。

主計處長吳建國指出，今年度歲入歲出差短快140億元，但在開源節流努力下，不但沒有舉債，更減少20多億元債務。