影／不滿增預算未告知議會 綠營議員阻侯友宜報告爆衝突

新北市長侯友宜今天到新北市議會報告112年總預算案，新北民進黨團批市府增加市政行銷預算，卻未列入去年預算案受監督，提案表決要求侯友宜專案報告。國民黨團認為照原議程請局處報告即可，不應表決。藍綠黨團協商無共識，在質詢台前爆發衝突，火藥味十足。但最後侯仍完成報告，表決也未通過。

民進團總召陳啟能說，新北市府推動安居樂業行銷案有1千多萬，卻不在去年編的預算，質疑市府變更未經議會同意，提案要求表決，讓侯友宜專案報告。

民進黨議員李坤城表示，林佳龍如果當選，今年編的預算明年會有影響，通常會等選舉結果揭曉再審總預算，國民黨今年12月底就要提名總統人選，如果侯友宜要選總統，不知審預算有什麼意義。

國民黨團書記長廖先翔指出，總質詢剛結束，有問題可跟侯友宜詢問，有疑慮可先請局處說明，應按今天原議程走，有時間再專案質詢。

國民黨議員周勝考說，今天是付委報告，國民黨團沒看到陳啟能說的預算資料，議會審明年預算，民進黨團杯葛的理由有點牽強。

議長蔣根煌原本試著安撫民進黨團，建議先讓侯友宜報告明年總預算案；國民黨團也主張不表決。但民進黨團堅持要表決，不同意讓侯友宜先報告，陳啟能率同黨議員拿著手板衝上台阻止侯友宜，國民黨議員王威元、林國春、林金結、廖先翔與無黨籍議員馬見等人見狀也衝上去阻擋綠營議員接近侯友宜，雙方對峙。

民進黨團拿著手牌高喊「包裝政績、浪費公帑」，馬見高聲回嗆「為什麼不讓我們聽市長報告，為什麼不讓市長報告」、「政治很重要嗎？聽市長報告可以吧？」，批民進黨團「惡意杯葛」。國民黨團也跟著喊惡意杯葛，雙方針鋒相對，你來我往，互不相讓。

因藍綠議員在台前擠成一團，侯友宜報告被迫中斷，面無表情先走回位子上，蔣根煌隨後裁示繼續議程，要求雙方議員先回位子，讓侯友宜重新上台報告，民進黨議員不滿，陳啟能帶頭喊口號，將手牌放在議員座位上抗議，蔣根煌不得已裁示休息協商。