汐止警離世留稚子 忠孝里巡守隊捐出點心費

前陣子汐止警分局員警不幸過世，留下妻子及兩個分別二歲及四歲的小孩，知道這樣的情況後，汐止忠孝里長丁彥伶也和巡守隊員們商量，一致通過將巡守隊的點心費一萬元捐出來，希望能夠為員警家屬盡點心力。

忠孝里長丁彥伶說，長期以來守望相助隊每次只要提出任何公益活動的捐贈，隊員們都很樂意協助，這次因為疫情的關係，巡守隊的夜點費有半年沒有聚餐了，累積了一些費月，當前天收到訃文的時候，心裡其實蠻感觸的，因為有看到分局對這位員警有一些大致介紹，看到他的家庭還有很年長的母親、還有兩個稚兒，相信妻子是非常辛苦的，所以，覺得應該可以為他盡一點心意，所以，跟守望相助隊提出是不是用累積的點心費做一些公益的事情，大家都一致認同，所以，就和兩位隊員將錢送到警分局，聊表心意。

汐止警分局主任葉倉池表示，這次很感謝里長丁彥伶還有巡守隊員們，能夠為同仁做的善心努力，真的謝謝，會代為轉交給同仁家屬。

值得一提的是，忠孝里長丁彥伶因為自己從小是在孤兒院長大，所以，對於幫助弱勢只要有心有力就會去做，除了能力所及也會號召里內志工或朋友募款，像是在這個月初就針對樟樹實中的一個個案，就募得善款12萬，並且親送到學校去，之前有學生家庭驟變，也募了32萬等等，就連疫情期間衛生所工作服不夠，也是巡守隊捐款購買等等，就是希望能夠幫助需要的人度過難關，會社會盡點心力。

丁彥伶指出，因為自己兩歲進孤兒院，很能體會弱勢家庭的辛苦，所以，也很感謝里內的守望相助隊很願意一起，在公益的路上陪伴一起過。