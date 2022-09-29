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淡水環境藝術節週六登場 區長邀市民共襄盛舉

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水環境藝術節活動，將在本星期六(1)日下午2點於淡水老街盛大登場，區長巫宗仁也邀請市民共襄盛舉。圖／紅樹林有線電視提供
淡水環境藝術節活動，將在本星期六(1)日下午2點於淡水老街盛大登場，區長巫宗仁也邀請市民共襄盛舉。圖／紅樹林有線電視提供

淡水環境藝術節活動，將在本星期六(1)日下午2點於淡水老街盛大登場，今年踩街主題搭配馬偕博士來台150周年念，以「焚而不燬 藝術踩街」為主題，區長巫宗仁也邀請市民共襄盛舉，一起留下美麗的踩街嘉年華回憶。

淡水區長巫宗仁表示，今年踩街紀念馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進9種蔬果等方面對臺灣的貢獻，因此可以看到部份大型花車有代表淡水的舢舨船載著馬偕引進的九種蔬果造型，還有看來非常可愛的馬偕博士划著小船的動感花車，這些都是今年踩街遊行的亮點。

區長巫宗仁指出，馬偕博士以「寧願燒盡，不願鏽壞」精神，奉獻一生，推廣「愛」與「服務」，歷經150年延續傳承。另外今年踩街隊伍由「馬偕遊淡水」、「滬尾一姐機器人」、「禮拜堂的狂想」、「She Can Do It！」、「蔬果熱氣球」、「桐花之翼高蹺隊」、「身聲擊樂團」、「大壯觀願景發展協會」、「小丑默劇團」、「橘助 Orangecos TW cospla」等特色表演團隊，結合由淡水各社區社團、各級學校、公益團體及企業、行政機關、藝術家們，以多元異國文化的踩街遊行形式，共成47組隊伍，超過千人以上，一起共參與踩街，市民朋友共襄盛舉，留下美麗的踩街嘉年華回憶。

淡水 藝術家

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