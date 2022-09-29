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瑞芳周清標獲特優里長 照顧弱勢不遺餘力

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
首任里長即獲得特優里長表揚的瑞芳區傑魚里里長周清標，照顧弱勢更是不遺餘力。圖／觀天下有線電視提供
首任里長即獲得特優里長表揚的瑞芳區傑魚里里長周清標，照顧弱勢更是不遺餘力。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區傑魚里里長周清標，在首任里長即獲得特優里長的表揚，傑魚環境也在這四年有著顯著的改變，里長在照顧弱勢更是不遺餘力，時常媒合民間單位來送愛心物資給邊緣戶，居民和志工都看在眼裡，這次他要繼續用誠懇和熱情的服務精神，繼續為民服務。

傑魚里長周清標說，在首任里長內獲頒特優里長，首先要感謝支持的鄉親，傑魚里團隊還有志工，讓他一上任就能成立黃金資收站，並定期每個月兩次大掃街，讓里內環境越來越好。另外針對里內的邊緣戶，也時常媒合慈善團體，希望藉由一些物資或是經費，讓邊緣戶可以好過一點。

傑魚里志工林永欽，四年前周清標初試啼聲選上里長，憑著熱情和用心的服務態度，帶領志工團隊將傑魚里的環境和建設越來越好，里長的用心經營大家有目共睹，這次里長獲得特優里長殊榮，可說是實至名歸。

瑞芳 愛心

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