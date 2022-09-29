瑞芳「總裁」陳建川關懷長輩 自辦餐會慶重陽

瑞芳區大寮保安宮的榮譽主委陳建川也是眾人皆知的「總裁」，為照顧地方長輩，七年前開辦保安宮銀髮共餐，每周四中午都有長者一起共襄盛舉，陳建川更是自掏腰包每年自辦餐會，在重陽節前夕希望帶給長輩滿滿的幸福感。

下午時間在大寮保安宮的廚房，已經看到外燴業者正在緊鑼密鼓的張羅今天晚上的辦桌，保安宮榮譽主委陳建川在重陽節前夕，自掏腰包請外燴還有舞台，要來讓地方長輩開心慶重陽，這樣一辦就是好幾年過去，就連長期合作的外燴業者，也對於陳建川的善行義舉盛讚不已。

人稱「總裁」的陳建川，不是真的「總裁」，卻足見他德高望重的地位，他是瑞芳區大寮保安宮開辦老人共餐的始祖，今年一樣在重陽節前夕要舉辦活動要和長輩同樂，他也提前到現場關心今天的菜色還有現場布置情形，希望讓活動圓滿順利。

榮譽主委陳建川說，地方上有一些獨居或是家庭經濟較不好的長者，他都會盡量給予協助，另外重陽節也是算長者的節日，因此他也每年自辦餐會，希望讓長輩感受到滿滿的幸福感。