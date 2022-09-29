FUN心悅讀列車到崁腳國小 學生收獲滿滿
元大金控暨元大文教基金會舉辦『元大LOVE書FUN樂書坊』，今年的FUN心悅讀故事專車啟動，開到萬里區的崁腳國小，不僅為學生朗讀故事繪本，還帶來愛心二手書籍以及話劇表演，將資源循環利用，並將理財知識與分享愛觀念傳遞給孩子。
崁腳國小校長蔡明雄說，感謝元大金控暨元大文教基金會號召同仁捐贈家中的二手書籍，藉由贈書進偏鄉，讓偏鄉學童增加汲取知識的管道，而這一次元大文教基金會帶來近300本的書籍，崁腳國小也希望藉由閱讀的力量，豐富孩子的生命厚度。
元大志工還透過話劇《小鱷魚的錢包》，引導孩子思考拾金不昧、金錢分配與分享的重要性，而崁腳國小希望透過積極推動閱讀教育，開拓學生視野並提升學生創作能力，也期盼這一次的贈書暨說書活動，可以激勵孩子們追逐夢想、翻轉未來。
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