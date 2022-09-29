快訊

軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

FUN心悅讀列車到崁腳國小 學生收獲滿滿

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
元大金控暨元大文教基金會舉辦『元大LOVE書FUN樂書坊』開到萬里區的崁腳國小，學生收獲滿滿。圖／紅樹林有線電視提供
元大金控暨元大文教基金會舉辦『元大LOVE書FUN樂書坊』開到萬里區的崁腳國小，學生收獲滿滿。圖／紅樹林有線電視提供

元大金控暨元大文教基金會舉辦『元大LOVE書FUN樂書坊』，今年的FUN心悅讀故事專車啟動，開到萬里區的崁腳國小，不僅為學生朗讀故事繪本，還帶來愛心二手書籍以及話劇表演，將資源循環利用，並將理財知識與分享愛觀念傳遞給孩子。

崁腳國小校長蔡明雄說，感謝元大金控暨元大文教基金會號召同仁捐贈家中的二手書籍，藉由贈書進偏鄉，讓偏鄉學童增加汲取知識的管道，而這一次元大文教基金會帶來近300本的書籍，崁腳國小也希望藉由閱讀的力量，豐富孩子的生命厚度。

元大志工還透過話劇《小鱷魚的錢包》，引導孩子思考拾金不昧、金錢分配與分享的重要性，而崁腳國小希望透過積極推動閱讀教育，開拓學生視野並提升學生創作能力，也期盼這一次的贈書暨說書活動，可以激勵孩子們追逐夢想、翻轉未來。

萬里 偏鄉

延伸閱讀

印度製造熱 持續吸引外資

高股息投資熱 台灣首檔配息ETN即將掛牌

最牛一輪／臺指反當紅 元大23吸睛

元大上櫃ESG高息N 將掛牌

相關新聞

影／不滿增預算未告知議會 綠營議員阻侯友宜報告爆衝突

新北市長侯友宜今天到新北市議會報告112年總預算案，新北民進黨團批市府增加市政行銷預算，卻未列入去年預算案受監督，提案表...

馬偕來台150周年 新北捷運發行限定300套「古今穿越卡」

今年適逢淡水開港設關160周年，也是馬偕博士來台150周年，新北捷運公司與台灣基督長老教會淡水教會攜手推出「馬偕來台15...

新北金志獎感謝18萬志工 侯友宜曝人生最後心願是志工

為感謝志工投入公益，新北今辦理第12屆金志獎表揚，共有6個績優志工團隊、50位績優志工、51位65歲以上耆心獎及20組志...

廢棄物清除處理同業公會成立侯友宜後援會 相挺改變的勇氣

新北市廢棄物清除處理商業同業公會昨（28日）為新北市長侯友宜成立後援會，理事長林煌章表示，五股垃圾山原是個不可能的任務，...

北市辦城博挨批無財政紀律 柯文哲二備金7.4億刪剩7億

台北市政府編列明年度第二預備金7.4億元，北市議會財建委員會上午審查時，因市府今年動用8千多萬第二預備金籌辦台北城市博覽...

推廣空軍三重一村 新北安排美食景點一日遊

2022新北市眷村文化節活動正持續進行，為推廣剛活化啟用的空軍三重一村，本周六北北基桃正副首長將齊聚在此共同推廣眷村文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。