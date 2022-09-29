馬偕來台150周年 新北捷運發行限定300套「古今穿越卡」

今年適逢淡水開港設關160周年，也是馬偕博士來台150周年，新北捷運公司與台灣基督長老教會淡水教會攜手推出「馬偕來台150周年古今穿越卡」，卡面設計為古今淡水百年來的轉變，以環形發光技術呈現發光穿越效果，以及icash卡內建Open Point點數，民眾可直接至超商兌換咖啡。

新北捷運公司與淡水長老教會推出「馬偕來台150周年古今穿越卡」，卡面上呈現新舊淡水的風景，馬偕博士穿越古今，從舊時代停靠著扁舟的淡水河，走向現代行駛著淡海輕軌的淡水河岸。

透過環形發光專利技術，搭車或消費靠卡感應，馬偕博士身形剪影即會發光，展現穿越效果。

新北捷運公司董事長吳明機表示，馬偕來台150周年，是淡水相當重要的里程碑，新北捷運公司設計具歷史意義與創意的紀念票卡，未來也會把這股力量持續帶往各條興建中的捷運路線。