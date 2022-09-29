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馬偕來台150周年 新北捷運發行限定300套「古今穿越卡」
今年適逢淡水開港設關160周年，也是馬偕博士來台150周年，新北捷運公司與台灣基督長老教會淡水教會攜手推出「馬偕來台150周年古今穿越卡」，卡面設計為古今淡水百年來的轉變，以環形發光技術呈現發光穿越效果，以及icash卡內建Open Point點數，民眾可直接至超商兌換咖啡。
新北捷運公司與淡水長老教會推出「馬偕來台150周年古今穿越卡」，卡面上呈現新舊淡水的風景，馬偕博士穿越古今，從舊時代停靠著扁舟的淡水河，走向現代行駛著淡海輕軌的淡水河岸。
透過環形發光專利技術，搭車或消費靠卡感應，馬偕博士身形剪影即會發光，展現穿越效果。
新北捷運公司董事長吳明機表示，馬偕來台150周年，是淡水相當重要的里程碑，新北捷運公司設計具歷史意義與創意的紀念票卡，未來也會把這股力量持續帶往各條興建中的捷運路線。
「馬偕來台150週年古今穿越卡」，即日起全台限量預購300套，於10月中旬陸續出貨，每套限量價390元，民眾可於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站旅客詢問處預購及取貨，也可至「新北捷運官方蝦皮賣場」線上預購（https://forms.gle/73K6sxTMgQmu9Hkx6），售完不再追加。
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