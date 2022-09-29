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AI智慧科技協助早期發現肌少症 新北枋橋日照中心試辦

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供
資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供

國內正步入高齡化社會，新北市65歲以上長者人數已突破66萬人，居全台之冠，且平均每月增加近3000名長者。新北資訊中心指出，為強化長者健康，以公私協力及智慧科技在「新保枋橋日照中心」試辦AI智能化地墊評估發現肌少症，降低長者風險，打造在地安樂活安養。

資訊中心指出，為協助托老中心樂齡者有效強化健康，市府以板橋「新保枋橋日照中心」作為健康實證試辦場域，將透過智能化地墊，導入AI智慧科技協助評估樂齡族早期發現肌少症，讓長者降低肌少症風險，提早掌握肌力不流失，降低跌倒機率發生，才能擁有十足快樂的「肌動」人生。

資訊中心為此與工研院攜手，將AI智慧系統先進技術引進老人日照中心，提供智能化地墊進行測試，將可以蒐集日照中心樂齡者的步態資訊，並利用AI自動辨識樂齡者行經智慧地墊時的走路步伐大小、身體的平衡感，除可用來評估長者的腿部肌肉狀態外，還可作為該日托中心針對不同長者提供的強化項目，判斷健康促進成效指標並減少照管師工作量負荷，未來更可以作為年長者跌倒風險的篩檢評估。

資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供
資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供
新北市長者人數居全台之冠，資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供
新北市長者人數居全台之冠，資訊中心在「新保枋橋日照中心」導入AI智能化地墊，協助評估發現肌少症。圖／新北資訊中心提供

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