AI智慧科技協助早期發現肌少症 新北枋橋日照中心試辦

國內正步入高齡化社會，新北市65歲以上長者人數已突破66萬人，居全台之冠，且平均每月增加近3000名長者。新北資訊中心指出，為強化長者健康，以公私協力及智慧科技在「新保枋橋日照中心」試辦AI智能化地墊評估發現肌少症，降低長者風險，打造在地安樂活安養。

資訊中心指出，為協助托老中心樂齡者有效強化健康，市府以板橋「新保枋橋日照中心」作為健康實證試辦場域，將透過智能化地墊，導入AI智慧科技協助評估樂齡族早期發現肌少症，讓長者降低肌少症風險，提早掌握肌力不流失，降低跌倒機率發生，才能擁有十足快樂的「肌動」人生。