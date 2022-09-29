新北金志獎感謝18萬志工 侯友宜曝人生最後心願是志工

為感謝志工投入公益，新北今辦理第12屆金志獎表揚，共有6個績優志工團隊、50位績優志工、51位65歲以上耆心獎及20組志工家庭獲獎。市長侯友宜感謝，新北市何其有幸有18萬志工一起打拚，不管任何領域偏鄉，都可見志工默默為社會奉獻，而自己人生最後一個心願，是和大家一樣當志工，但會選擇在一個角落裡服務。

榮獲績優志工獎的張淑貞現已81高齡，投入志願服務時間達30年，服務時數更高達1萬4128小時，現為文山社福中心關懷組長，持續關懷社區獨居老人及弱勢家庭。她說當志工無他法，就是懷著一顆愛心和耐心。

榮獲耆心獎的高碧真，則是金山區公所志工隊的創始隊員，服務長達20年，她開玩笑說「越忙的人時間越多！」即使要照顧家庭，仍會每天抽出空來當志工，總結當志工的心得是「歡喜做、甘願受」。

這次50位績優志工中，僅有吳文隆和周金昌兩位是男性。吳文隆表示，他在83年考上地政士，93年起就在板橋地政事務所擔任志工，在18年的服務歷程中，有協助家族圓滿繼承土地房產的歡欣場面，也有遇見長輩被子女騙說要幫她申辦福利身分，卻將名下的財產移轉的無奈。

另外，這次頒獎中還出現「人形立牌」，因為志工廖卓桂已離世，因此兒子廖政輝代為領獎並表示，母親在孫子入學鶯歌國小時開始當志工，結果一當就是30年，人稱「鶯歌廖阿嬤」，她的生活不是在校園就是在菜園。

榮獲績優志工團隊包含社團法人中華民國天元慈善功德會，平時致力於兒少婦老等弱勢服務，疫情期間更到各區衛生所及居家照護專線值班。社團法人新北市國際生命線協會1995協談專線24小時不間斷，在疫情期間默默的協助尋求服務的個案，守護市民心理健康及自殺防治等。