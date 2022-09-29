廢棄物清除處理同業公會成立侯友宜後援會 相挺改變的勇氣

新北市廢棄物清除處理商業同業公會昨（28日）為新北市長侯友宜成立後援會，理事長林煌章表示，五股垃圾山原是個不可能的任務，但在侯友宜的執行力下，現在是非常漂亮的夏綠地公園。侯友宜則向在場的業者表達感謝，有大家過去的相挺，新北市才能夠進步向前。

侯友宜表示，前幾天到五股資源回收物細分選教育基地視察，那裡是過去垃圾山的最高點，到了頂樓瞭望遠景時，看到觀音山、大屯山，以及已正蓄勢待發的塭仔圳，心中非常感動，正因為市民給市府機會，過程才能夠順利、零抗爭。

林煌章表示，五股垃圾山的整治展現了侯友宜的執行力與魄力，三十年來不可能的任務在短短幾年內完成，未來新北市的環境還需要靠侯友宜及市府團隊繼續來努力，讓這座城市更美麗。

侯友宜表示，新北市現在就如同在轉大人，都會化開發的過程中，一定會面臨到廢棄物的處理，而業者是當中非常重要的力量，這不是單純清潔隊、焚化爐就可以解決的。因此業者需要輔導、幫忙的地方，市府絕對是積極協助。