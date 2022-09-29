北市第10次公布酒駕累犯 還有人吸毒後上路
北市裁決所第10次公告酒駕累犯，共有13人，並首次公布毒駕案件，為吳姓男子民國109年第一次酒駕被抓，今年又開車在辛亥路被攔停，經測試檢定有吸毒。
台北市交通事件裁決所依據酒（毒）駕新規，第10次公告酒（毒）駕累犯計有13人、 累計47人；本次分別計有累犯2次12人及累犯3次1人。
吸毒駕駛部分，吳姓男子第1次酒駕是109年7月4日，駕駛汽車在新北市汐止區原興路遭攔停；今年4月1日開車在辛亥路被警方攔下開單，經測試檢定有吸食毒品。
累犯3次1人，劉姓男子第1次酒駕於108年9月6日駕駛機車在新北市五股區新五路遭攔停，第2次酒駕是110年8月10日騎機車在新北市板橋區金門街遭攔停，又在今年4月6日駕駛機車在新湖二路被警方攔下開單（酒測值0.22）。
其他累犯2次的11人，包含騎車或開車被攔停，違規區域除了北市以外還有新北、桃園、花蓮、基隆等。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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