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北市辦城博挨批無財政紀律 柯文哲二備金7.4億刪剩7億

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會財建委員會上午審查台北市政府第二預備金等預算。記者楊正海／攝影
台北市議會財建委員會上午審查台北市政府第二預備金等預算。記者楊正海／攝影

台北市政府編列明年度第二預備金7.4億元，北市議會財建委員會上午審查時，因市府今年動用8千多萬第二預備金籌辦台北城市博覽會惹議，挨批動用「救命錢」且規避議會監督，審查後將7.4億刪掉4千萬元，僅給7億；另外，北市編列明年災準金20億，但議員認為疫情趨緩，但金額是歷年最高，並不合理，僅准列18億。

北市主計處長鄭瑞成指出：112年災準金，因北市歲出編1778億，依災害防救法規定，災準金要編其中的1%，依法要編17.8億，市府在編112預算時考量疫情和風災、地震，明年編20億，比法定預算多2.2億。

議員邱威傑指出，這比去年增加2.2億，已是歷年來最高，加上今年災準金動用比去年更少，現在疫情趨緩，明年編歷史新高不是很合理。議員苗博雅也認同，認為編18億應該就夠了，法定是17億，編20億沒有必要。

至於台北市政府編列明年度7.4億元二備金，苗博雅表示，去年編7.4億，想刪4千萬，但因主計處長懇託一時心軟沒刪，沒想到這4千萬竟被柯文哲拿去辦城市博覽會，今年想刪成7億。

鄭瑞成表示，因112年是新政府，主計處希望表達的態度是二備金爭取的金額和去年一樣，讓新政府有揮灑空間。不過，苗博雅仍表示，議員必須對市民有所交代，基於財政紀律，7億和7.4億雖然相差不大，但刪4千萬是議會的態度的表達，因是使用二備金要有規矩，今年花8、9千萬城市博覽會多數的預算都是動用二備金，這是不對的。

另外，主計處對今年災準金，追加3億；鄭瑞成表示，111年二次追加減預算時，編災準金追加3億，因考量原本17.5億用得兇，快要不夠，還有BA.4、BA.5疫情，未來邊境將開放，疫情仍須有一些防制，加上前陣子地震，怕影響台北市，希望追加3億元能通過。且去年追加3.5億，議會財建委員會是先准列1.5億，後來是因疫情沒有擴大才刪除，希望比照去年追加。

不過，苗博雅表示，國門要開了，進來不用隔離，防疫旅館、居檢未來不會產生大量費用，這筆錢不用追加，且去年不追加也夠用，這次追加有點浮濫，看不到需求。且今年災準金剩下3.5億元、二備2.5億，加起來還有6億，柯文哲應該覺得二備金夠用，不然怎麼會花錢辦博覽會，就是錢太多，現在追加3億看不到必要性。

市議員楊靜宇原本希望准追加1億元即可，用於北投中繼市場；但市場處表示北投市場預算夠用，最後決定將追加3億預算全數刪除。

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