快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

推廣空軍三重一村 新北安排美食景點一日遊

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
空軍三重一村當期展覽包括打造漫畫式虛擬空間的「2D奇幻眷村特展」、關於眷村女性特展的「眷詠年代-她們的故事」。圖／新北市文化局提供
空軍三重一村當期展覽包括打造漫畫式虛擬空間的「2D奇幻眷村特展」、關於眷村女性特展的「眷詠年代-她們的故事」。圖／新北市文化局提供

2022新北市眷村文化節活動正持續進行，為推廣剛活化啟用的空軍三重一村，本周六北北基桃正副首長將齊聚在此共同推廣眷村文化，新北市文化局為吸引更多民眾造訪，也推出周邊旅遊美食景點一日遊，吸引更多民眾造訪三重。

新北市文化局表示，空軍三重一村為北部僅存最完整防砲眷村，以日治時期防砲陣地、地下通道及懷舊眷村場景聞名，園區除提供通道聲光體驗外，當期展覽還包括打造漫畫式虛擬空間的「2D奇幻眷村特展」、關於眷村女性特展的「眷詠年代-她們的故事」。

園區內的懷舊建築與氛圍吸引眾多知名影視劇組前來取景，如一把青、紅衣小女孩等累計拍攝的作品近200部。此外，號稱都市秘密花園的一村園區內栽植十種以上香花，同時也是不少攝影師、畫家、部落客的熱門駐足點。

文化局說，周邊新北市立圖書館三重南區分館，館內可試聽留聲機與充滿回憶的老黑膠唱片，將三重過往黑膠唱片製作大本營的歷史故事重現眼前。沿正義南路走，知名清水排骨麵就在空軍三重一村不遠處的天台廣場，超人氣名店旺角石頭火鍋也在附近。

用過餐後可前往捷運台北橋站附近的E7 PLAY一票玩到底三重店，保齡球、撞球、電子飛鏢、賽車街機、親子娛樂等設施應有盡有。傍晚跨過河堤往忠孝碼頭，眺望大稻埕及淡水河美景，騎腳踏車至新北大都會公園欣賞夕陽，順便體驗占地4公頃的熊猴森樂園魅力。

晚上再至三和夜市走走逛逛打牙祭，結束一天行程可選擇至新北最美時尚工業風旅宿捷絲旅三重館歇息，鄰近捷運三和國中站，交通方便且平價，還可憶及三重輕工業的發展歷史。文化局並推薦五股眷村文史館及新店胡璉故居紀念館兩處眷味景點供民眾造訪。

今年四縣市串聯推出線上「我是眷村旅遊規劃師」網路活動，活動自即日起至10月10日止，依據QA問與答的方式探索想探訪的眷村景點、眷村美食，任務完成後將獲得專屬的一日眷村旅遊地圖，提供實地參訪指引，還有機會抽中四市精心準備的眷村大禮包。

我是眷村旅遊規劃師：https://www.4city-master.com

空軍三重一村為北部僅存最完整防砲眷村，以日治時期防砲陣地、地下通道及懷舊眷村場景聞名。圖／新北市文化局提供
空軍三重一村為北部僅存最完整防砲眷村，以日治時期防砲陣地、地下通道及懷舊眷村場景聞名。圖／新北市文化局提供

延伸閱讀

新北毒品真相展推出科技沉浸體驗 還有實境解謎

台東上空勇鷹、老虎戰機混合編隊飛行 國慶日將亮相！

蔡英文再赴新北 全力拉抬林佳龍聲勢

拉抬空軍爭取年輕人政見 張善政：冬夏令營跟矽谷連結

相關新聞

北市辦城博挨批無財政紀律 柯文哲二備金7.4億刪剩7億

台北市政府編列明年度第二預備金7.4億元，北市議會財建委員會上午審查時，因市府今年動用8千多萬第二預備金籌辦台北城市博覽...

推廣空軍三重一村 新北安排美食景點一日遊

2022新北市眷村文化節活動正持續進行，為推廣剛活化啟用的空軍三重一村，本周六北北基桃正副首長將齊聚在此共同推廣眷村文化...

降低臭氧濃度 新北產官合作減量

空氣中的臭氧濃度若超標，將造成民眾呼吸系統具有刺激性，然臭氧8小時平均值項目，目前全國除宜花東符合2級防制區外，其餘縣市...

新北毒品真相展推出科技沉浸體驗 還有實境解謎

毒品傷身又傷心，對於青年學子的傷害更大，新北市政府與與中國信託反毒教育基金會攜手，即起至10月21日展出「解癮-解開毒品...

板橋、新店部分路段39格路邊停車格 10月1日起收費管理

免費公有路邊停車格易衍生久占、周轉率不佳等情形，新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1...

對日觀光宣傳 北市強打「台北為最佳首選旅遊目的地」

隨行政院公布將分階段開放邊境管制免簽及0+7措施的振奮消息，北市府上周參加日本旅展及東京池袋街頭展演的推廣攤位湧入不少民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。