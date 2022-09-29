推廣空軍三重一村 新北安排美食景點一日遊

2022新北市眷村文化節活動正持續進行，為推廣剛活化啟用的空軍三重一村，本周六北北基桃正副首長將齊聚在此共同推廣眷村文化，新北市文化局為吸引更多民眾造訪，也推出周邊旅遊美食景點一日遊，吸引更多民眾造訪三重。

新北市文化局表示，空軍三重一村為北部僅存最完整防砲眷村，以日治時期防砲陣地、地下通道及懷舊眷村場景聞名，園區除提供通道聲光體驗外，當期展覽還包括打造漫畫式虛擬空間的「2D奇幻眷村特展」、關於眷村女性特展的「眷詠年代-她們的故事」。

園區內的懷舊建築與氛圍吸引眾多知名影視劇組前來取景，如一把青、紅衣小女孩等累計拍攝的作品近200部。此外，號稱都市秘密花園的一村園區內栽植十種以上香花，同時也是不少攝影師、畫家、部落客的熱門駐足點。

文化局說，周邊新北市立圖書館三重南區分館，館內可試聽留聲機與充滿回憶的老黑膠唱片，將三重過往黑膠唱片製作大本營的歷史故事重現眼前。沿正義南路走，知名清水排骨麵就在空軍三重一村不遠處的天台廣場，超人氣名店旺角石頭火鍋也在附近。

用過餐後可前往捷運台北橋站附近的E7 PLAY一票玩到底三重店，保齡球、撞球、電子飛鏢、賽車街機、親子娛樂等設施應有盡有。傍晚跨過河堤往忠孝碼頭，眺望大稻埕及淡水河美景，騎腳踏車至新北大都會公園欣賞夕陽，順便體驗占地4公頃的熊猴森樂園魅力。

晚上再至三和夜市走走逛逛打牙祭，結束一天行程可選擇至新北最美時尚工業風旅宿捷絲旅三重館歇息，鄰近捷運三和國中站，交通方便且平價，還可憶及三重輕工業的發展歷史。文化局並推薦五股眷村文史館及新店胡璉故居紀念館兩處眷味景點供民眾造訪。

今年四縣市串聯推出線上「我是眷村旅遊規劃師」網路活動，活動自即日起至10月10日止，依據QA問與答的方式探索想探訪的眷村景點、眷村美食，任務完成後將獲得專屬的一日眷村旅遊地圖，提供實地參訪指引，還有機會抽中四市精心準備的眷村大禮包。

我是眷村旅遊規劃師：https://www.4city-master.com