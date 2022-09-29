降低臭氧濃度 新北產官合作減量

空氣中的臭氧濃度若超標，將造成民眾呼吸系統具有刺激性，然臭氧8小時平均值項目，目前全國除宜花東符合2級防制區外，其餘縣市尚未符合國家標準年平均濃度60ppb。新北市府從取締改為產官合作，與兩間企業簽立合作備忘錄，輔導企業自主減量。

新北市環保局為改善臭氧濃度，與聯賓塑膠及台箔科技簽署「推動揮發性有機物減量」合作備忘錄，兩家民間企業成為減量示範廠的領頭羊，除承諾持續推動揮發性有機物減量，後續也將傳承改造經驗予其他企業，共同為提升新北市的空氣品質盡一份心力。

環保局副局長朱益君表示，新北市多年來為提升空品推動各項管制，如燃煤工業鍋爐退廠、輔導瀝青業燃料由燃油轉為燃氣、劃設空氣品質維護區等等，使新北市PM2.5年平均濃度自107年15.3µg/m3降至111年8月10.4µg/m3，符合國家空氣品質標準15µg/m3。

然而在臭氧8小時平均值的項目部分，目前全國除了宜蘭及花東地區符合2級防制區外，其餘縣市仍皆被列為3級防制區，尚未符合國家標準年平均濃度60ppb。

朱益君說明，因產生臭氧前驅物之一為揮發性有機物，為加強臭氧濃度改善，環保局除以往傳統稽查管制模式，改採產官合作方式，輔導企業自主源頭減量著手，使民間企業在經濟與環保面向上取得平衡。

聯賓塑董事長江勝吉表示，公司主要從事凹版印刷製程，身為新北市在地企業配合環保局汙染減量責無旁貸，汙染防制目前除已採用蓄熱式焚化處理設備作為揮發性有機物防制設備，更改善前端汙染收集達到密閉負壓收集，將整體汙染削減率提升至95%以上，預估每年揮發性有機物削減量可達360公噸。

台箔科技負責人彭大騰提到，中小型企業在污染收集防制所投注的資金壓力相當龐大，而有環保局從旁輔導申請防制設備空污費減免，及提供低碳永續家園專案貸款資訊紓解經濟壓力。公司改以密閉負壓收集與蓄熱式焚化處理設備後，除符合排放標準亦減少異味，預估每年揮發性有機物削減量可達100公噸。