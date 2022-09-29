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板橋、新店部分路段39格路邊停車格 10月1日起收費管理

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1段、2段，以及新店區溪園路等5條路段、總計39格路邊停車格實施收費管理。圖為板橋區文化路一段。圖／新北市交通局提供
新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1段、2段，以及新店區溪園路等5條路段、總計39格路邊停車格實施收費管理。圖為板橋區文化路一段。圖／新北市交通局提供

免費公有路邊停車格易衍生久占、周轉率不佳等情形，新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1段、2段，以及新店區溪園路等5條路段、總計39格路邊停車格實施收費管理，以落實使用者付費原則。

新北交通局停車營運科長許芫綺表示，這次納入收費的板橋區篤行路2段收費時間為平日周一至周五的上午7時至晚上8時，採計時收費，每半小時10元。

板橋東門街、文化路1段和2段收費時間為周一至周日，卸貨車格採累進費率收費，東門街收費時段為上午7時至晚上9時，文化路1段、2段收費時段平日上午7時至晚上8時，假日上午8時至下午6時。

另外，為改善新店區溪園路停車需求，十四張捷運站機廠周邊汽車格已自7月1日起收費管理，經交通局再邀集相關單位會勘後，決議取消禁停紅線、改畫新增24格收費汽車停車格，收費時間為平日上午7時至晚上8時，每半小時收費10元。

交通局表示，各路段路邊停車格的收費時段係考量居民作息和商圈經濟活動時間而因地制宜，以紓解民眾停車需求和提升周轉率，並提醒車主多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。

相關訊息可撥打免付費電話：0800-007-550(您停車，我服務)，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1段、2段，以及新店區溪園路等5條路段、總計39格路邊停車格實施收費管理圖為板橋區東門街。圖／新北市交通局提供
新北市交通局表示，將從10月1日起針對板橋區篤行路2段、東門街、文化路1段、2段，以及新店區溪園路等5條路段、總計39格路邊停車格實施收費管理圖為板橋區東門街。圖／新北市交通局提供

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