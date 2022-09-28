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後疫情時代集思廣益 趨勢小聚為新創籌募資金獻策

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
「創業邁向創櫃系列講座」安排趨勢小聚，為後疫情時代新創籌募資獻策。圖／智高點KOIN提供
「創業邁向創櫃系列講座」安排趨勢小聚，為後疫情時代新創籌募資獻策。圖／智高點KOIN提供

疫情逐步解封，新創生態系也慢慢復甦，高雄市KO-IN X DAKUO創業邁向創櫃系列活動，近日舉行趨勢小聚，邀請AVA天使投資、聯合報系投資經理、安永聯合會計師事務所、櫃買中心等專家，為新創團隊在起跑時找資金，找合作資源。

AVA天使投資執行長方俊傑分享如何運用天使基金來協助新創成長，新創在展開募資前，需要準備哪些資料。櫃買中心新創發展組長何藹然、安永聯合會計師事務所財務會計諮詢服務負責人陳智忠也交流討論，聚焦在新創如何擬定合適的募資策略找到資金。

聯合報系投資經理劉承啟說，從報系CVC企業投資的角度，在評估新創時，除了財務表現，更在意的是新創的服務方案，對於企業有沒有綜效？在後疫情時代籌募資策略，環境變化對企業造成很大挑戰，例如電子商務、物流、NFT價值鏈，人與人之間愈來愈短鍊。以音樂產業為例，效能通路的轉變，1997年MP3問世後，音樂產業就沒有萬銷量這種事，危機同時也產生新機會。知識傳遞方式改變並帶動知識與內容的取用方式，例如演唱會，當環境開始質變，新機會就在其中，會帶動知識取用方式變化。

陳智忠提醒，新創在募資時首要問自己幾個問題，包括「獨特性價值為何? 天使投資人為什麼要投資你？」還有「Where is your market？市場在哪裡？潛在買家是誰？」他建議新創團隊，別一開始就提IPO，財報數字不要衝太高，天使投資人通常身經百戰，財報浮誇易適得其反。由於市場變化極快，新創提出的商模要盡速驗證、隨時修正，多傾聽也可以得到投資者更好印象。

方俊傑從台灣創投目前面臨的投資趨勢缺口切入，他說，畢竟投資新創有其風險，新創透過天使基金可以提升品牌力， 高募資投資會建構新的投資組合，例如Web3.0，天使投資人進入共享經濟模式，透過系統平台收集廣泛案源， 每位天使投資人皆能深度討論。

趨勢小聚邀不同領域專家交流、獻策，為新創募資也尋覓資源。圖／智高點KOIN提供
趨勢小聚邀不同領域專家交流、獻策，為新創募資也尋覓資源。圖／智高點KOIN提供

疫情 天使基金 共享經濟

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