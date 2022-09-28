永和新生市場惜別晚會 攤商不捨「再見是為再相見」

永和大陳地區因房舍老舊而急待都更，其中區域內的新生公有市場與在地有濃厚情感連結，新北住都中心及興建廠商皇翔建設共同推動重建，目前已拆除完畢，今晚邀請住戶及攤商重回原址參加惜別晚會。不少攤商及住戶表示，雖然捨不得，但也希望能為市場帶來新氣象，新北市長侯友宜表示「再見是為了再相見」，期待能早日完工啟用。

新生市場今舉行惜別晚會，現場除侯友宜及市府相關人員外，攤商加住戶共超過300人也共襄盛舉。住戶表示，當初家人從大陳島來到永和，這裡有獨特難忘的回憶，也是只有新生市場才能買到外面沒有的家鄉味。

已經74歲的攤商傅榮芳表示，市場56年來人聲鼎沸，是難忘的人生滋味，現在拆除是為了新建設；同樣74歲的攤商陳玉秀則是感到相當捨不得，但也盼重建能帶來更新更好的新生市場。

「再見是為了再相見」侯友宜表示，自己就是菜市場長大的孩子，因此相當有感觸，新生市場沒有消失，而是以全新面貌再次回來服務鄉親，延續大陳社區的情感溫度，感謝在地居民的高度支持與配合都更重建，期盼全案順利在年底前核定，讓新生市場早日開工、早日啟用。

新北住都中心表示， 新生公有市場為早年大陳義胞播遷到永和定居時，採買生活用品的重要場所，例如大陳獨有的年糕就是當地特產，如今隨56年過去，市場面臨設備老舊、環境不佳及不符合現代化營運需求等問題，未來將重建為地上9樓、地下6層的現代化複合型市場大樓，1至3樓作市場使用，4至9樓為商業使用，還有地下停車空間方便攤商及購物民眾停車。

皇翔建設表示，先前率先為大陳地區都更推「人。家。生活 – 故事六部曲系列活動」，這次二部曲就特別為新生市場以影像採訪進行全程記錄拍攝成一支專屬新生市場正式暫別56年歲月的一切記憶。

主題影片（https://youtu.be/H33SrgjipCA）在晚會一開始首播曝光，就深深感動在場數百位攤商住戶及市府官員代表，受邀拍照的攤商們紛紛表示，「太有趣!太難得了!從來沒想過在新生市場擺攤做生意數十年，可以有這麼一天如此為自己的工作感到驕傲與回味」。