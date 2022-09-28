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老礦工加入！黃博館本山五坑2千萬修復 睽違2年下月重啟
黃金博物館所屬的本山五坑，是目前台灣少數保存較為完整的金礦坑道，也是台灣貴金屬礦業發展的重要見證。黃金博物館斥資2000萬元進行修復，並邀請資深老礦工加入修復行列。下月本山五坑將重新啟用，民眾走入礦坑可體驗當年流金的風華歲月。
新北市政府文化局表示，位在黃金博物館的本山五坑，開館迄今已18年，踏入本山五坑，彷彿回到昔日的採金礦場。坑道內部設置礦工蠟像模擬採礦情景，以聲光再現採金情境；坑道外的輕便道台車，再現礦山運輸景色。
但近年因木構腐朽、石塊崩落日漸嚴重，為長久保存這座難得的金礦坑，黃金博物館特別封閉坑道，進行大規模修繕工程。除了傳統「牛條仔」的相思木構外，此次也以鋼骨SRC結構現代工法支撐坑壁，以加強坑道整體安全結構，還邀請台灣擁有數十年豐富經歷，年近八旬的老礦工們參與修繕。
新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南說，他曾在瑞三礦坑擔任工頭，了解礦坑修復隨時都有坍塌的危險性，因此對於礦坑觀察及任務分工格外重視。
現今坑道修復的師傅逐漸凋零，館方希望藉由這次修復工作，讓更多人看見礦工的專業與驕傲。
九份金礦昇福坑負責人白正彥表示，他曾經在瑞三礦場擔任測量及土木工程主管，有坑道及軌道設計經驗。這次參與五坑修復，以施作軌道標準工法來修復五坑軌道及輕便道，其中包含坡度、軌距公差及彎道曲線軌距等。
文化局表示，金瓜石多雨潮濕，保存礦業遺產相對需要投注更多資源與人力。這次本山五坑修復工程，展現新北在礦坑工程的細緻以及對礦坑保存的決心，睽違將近兩年，預計10月將以嶄新面貌來迎接民眾。開放公告請上黃金博物館臉書(https://www.facebook.com/goldmuseum)查詢。
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