快訊

居台第三大曝險國！英國恐爆財政危機 金融業：要關注2件事

「2樓被封出不來」長春市餐廳大火17死3傷 初判慘劇原因是它

北市公費流感疫苗10月1日開打 已設482場接種站

中央社／ 台北28日電

公費流感疫苗10月1日起開打，首階段對象為65歲以上長者、6個月以上幼兒等，台北市衛生局表示，接種地點包含361家醫院及診所，並已在社區設置482場接種站，鼓勵民眾盡速接種。

公費流感疫苗即將開打，台北市衛生局發布新聞稿表示，今年共採購71萬4290劑，有361家合約醫療院所提供接種服務，同時已規劃在社區設置482場接種站，鼓勵民眾多加利用。

衛生局說明，由於秋冬是流感疫情流行期，加上目前仍處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情高原期，若出現流感疫情恐會加重醫療負擔，呼籲符合資格的民眾盡快接種。

衛生局指出，尤其是65歲以上長者、6個月以上幼兒、慢性病患者及重大傷病者等高危險族群，更應接種流感疫苗以增加保護力，並降低呼吸道感染及併發重症的風險。

衛生局表示，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗可以同時接種，採「左流右肺」方式以獲得雙重保護力，COVID-19疫苗則在不同部位或間隔任何時間接種。更多訊息可上衛生局網站的流感疫苗專區查詢。

流感疫苗 衛生局 北市

延伸閱讀

成員時間喬不攏 清冠公費再討論會議延至10/7

疫情解封／什麼是次世代疫苗？要如何評估是否該接種第四劑？

打詐台北隊出擊 北市警攜手社會局反詐騙

彰化公費流感疫苗 9月29日首度開放線上預約

相關新聞

永和新生市場惜別晚會 攤商不捨「再見是為再相見」

永和大陳地區因房舍老舊而急待都更，其中區域內的新生公有市場與在地有濃厚情感連結，新北住都中心及興建廠商皇翔建設共同推動重...

老礦工加入！黃博館本山五坑2千萬修復 睽違2年下月重啟

黃金博物館所屬的本山五坑，是目前台灣少數保存較為完整的金礦坑道，也是台灣貴金屬礦業發展的重要見證。黃金博物館斥資2000...

影／宮廟繞境江子翠放煙火嚇死居民 市府允諾限制路權

新北市板橋青龍太子宮25日在江子翠重劃區遶境，在現場留下滿地垃圾，還有人在社區中庭便溺等，甚至施放炮竹，差點炸進民宅，重...

社宅做到城市美學、智慧建築 柯文哲：但沒有免治馬桶

社會住宅為台北市長柯文哲重要政策之一，柯文哲今出席居住正義在台北記者會，致詞時強調，單一方式難以解決複雜問題，因此居住正...

北市新版停車費最高150元級距 最快明年實施

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，上午在市議會法規會審議通過。市府所...

北捷文湖線異常頻率升高 部分路段派員隨車

文湖線近期時常發生列車異常事件，23日造成近半小時延誤、影響約萬名旅客。北捷表示，已展開車隊專案檢查，並從今天起在尖峰時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。