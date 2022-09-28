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新北中和人瑞耳聰目明還愛看YT 區長致贈重陽禮金感謝奉獻

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供
10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供

10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。中和區公所說明，中和今年的百歲人瑞共有85人，不少人瑞仍舊耳聰目明，有多樣興趣，賴俊達特別親訪致贈重陽禮金及禮品，感謝長者的奉獻。

中和區公所說明，新北市政府每年皆編列重陽禮金，致贈設籍新北市已滿1年以上且年滿65歲長者；今年符合領取資格者有7萬6843人，其中百歲人瑞共有85人，賴俊達代表新北市長侯友宜致贈長者重陽敬老禮金，感謝長者對社會的付出與貢獻，及表達尊崇之意。

中和區公所指出，本年度中和區百歲人瑞代表趙丁玲已高齡105歲，仍舊耳聰目明，起床就到市場採買，喜愛料理食物，收看各類電視節目，自行打理生活所需，家中擺設井井有條。

剛滿百歲的黃長江爺爺注重養生，思緒清楚、頭腦靈光，愛好投資理財，生性健談，喜歡與人聊天話家常；九十九歲的劉遠望爺爺則是喜歡上網，點閱手機YOUTOBE，傳送有意義的資訊與人分享，透過不斷更新的知識讓自己的思維與身體越來越年輕。

中和區公所表示，三位百歲人瑞的共同點是皆注重蛋白質攝取、營養均衡、不熬夜。賴俊達與三位人瑞長者歡度重陽節，贈予本年度的重陽禮金、禮品，祝福長者們平安快樂，永遠健康。

10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供
10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供
10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供
10月4日是一年一度重陽節，新北市中和區長賴俊達於今親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。圖／中和區公所提供

新北市長 重陽節

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