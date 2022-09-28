第四屆觀音文化國際論壇 台日7學者匯聚為生態尋良方

「念彼觀音力，人間淨土現！」第四屆觀音文化國際論壇今在新北市靈鷲山聖山寺善法樓、日本名古屋市內音樂劇場同步舉辦，匯集兩地7位學者專家，從觀音慈悲濟世精神出發，透過雲端對話、分享，探討如何以具體行動轉換地球生態危機，攜手創造後疫情的「平安時代」。

靈鷲山指出，論壇由全球百八觀音文化總會、生命和平大學籌備處、日本脩志學院承辦，今年主題為「念彼觀音力，人間淨土現--觀音在（再）線（現）的平安時代」，以觀音精神反思現今地球生態浩劫，並以「觀音淨土，即是唯心淨土」的真義，試圖找尋解決方案。

新北市長侯友宜也以影片方式致詞開場，他感謝靈鷲山以觀音信仰文化，結合藝文、學術等多面向，讓各地民眾透過不同方式認識觀音。內政部次長陳宗彥也事先錄影給予祝福並表示，疫情後期更要靠觀音的慈悲與愛引導，淨化人心。

日本脩志學院校長山元ヤス子說，不管遇到甚麼困難，仍持續辦國際論壇，意義非凡；尤其是人類過度重視經濟，破壞自然規律，心靈教育就是當前的轉捩點，希望觀音信仰讓大家珍惜美麗地球，迎接新時代。

「人人是觀音，個個是菩薩」靈鷲山開山住持心道法師在開幕引言時，期許更多人學習觀音慈愛精神，愛惜萬物生靈，尤其是資訊時代更需要觀音的召喚，將這份愛帶到生態，讓每個人重視生存環境，生態永續、地球無災無難，戰爭止息。呼籲要提升生態的威德力，讓地球平安，人類和平，達到「多元共生，相依共存」的生態和諧。