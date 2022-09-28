新北汐止大同路巷弄通道破損難行 會勘盼重鋪

汐止大同路三段139巷的一條巷弄通道，因為，幾十年沒有重鋪，路面破損嚴重坑洞不平，再加上是斜坡道，行人或是騎機車都不安全，所以，里長楊清風及居民就希望能夠重鋪，保障通行安全。

從汐止大同路三段139巷走進去到底，有一條很窄的通道，可以接105巷出去再接大同路，只是從路口處開始，不但會先經過一個將近90度的彎道，而且整條通道路面破損嚴重，坑洞不平。

附近民眾說，因為前方還有一個斜坡，在路不平的情況下不好走，凹凸不平走起來不安全，希望能儘快改善。

長安里長楊清風表示，里內大同路三段105巷跟139巷一個連結通道，平常有不少民眾從這裡經過，但是，因為有一個90度的大轉彎又狹窄，再加上上面有一個坡段非常陡，路面凹凸不平，行人還有騎機車經過，相對危險。

楊清風指出，很久沒有重鋪，很多民眾反應路不平，看看能不能請公所協助改善，可是考量到可能是私人土地的問題，請相關單位調出地籍圖之後，先釐清土地所有權，看看是公有地或私人地，再進一步討論這條巷弄通道重鋪的可行性，讓行人或是機車通行更安全。