快訊

心冷不玩了！張國煒閃退長榮經營權之爭 解析內幕「癥結在他身上」

楊金龍提「外匯管制」字眼引風波 央行4點說明澄清

具俊曄「58秒告白影片」曝光 藏20年情書惹淚崩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貢寮關懷據點好歡樂 做拼布針線活男人也行

觀天下／ 觀天下 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區心藝社區照顧關懷據點暨銀髮俱樂部，手作藝術拼布等針線活，男女長輩都學得很認真，培養長者不同的興趣。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區心藝社區照顧關懷據點暨銀髮俱樂部，手作藝術拼布等針線活，男女長輩都學得很認真，培養長者不同的興趣。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區心藝社區照顧關懷據點暨銀髮俱樂部，成立至今已經服務無數貢寮區的長輩，尤其豐富多元的課程，更是深受長輩喜愛，看似困難的手作藝術拼布等針線活，男女長輩都學得很認真，培養長者不同的興趣。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點平時帶領高齡的長者們做運動、手工藝，還有美味的在地料理，讓老人家的晚年生活開心又充實，每天都有不同課程，尤其手作課程，長者不論男女都很喜歡，即使是較費工的針線活，一樣是很認真學習。

穿針引線從一塊花布開始，不僅要有相當大的耐心度還要非常細緻的手巧度，真的不容易，但是關懷據點的長者不管男的女的，全部都很專注在手上的針線活，彼此還會看看成品，互動很有趣。

仁里里長吳勝福說，貢寮區社區關懷據點環境好，也提供給長者完善的照顧，所以他都很鼓勵長者多走出家門來到據點，活到老學到老，充實豐富自己的老年生活。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點蔡盈專說，每天都會有不同課程，有動態的體適能也有靜態的手作課程，希望長者在這裡可以開心學習，能持續健康快樂成長。

貢寮

延伸閱讀

桃園龍岡社區長者熱舞慶重陽祖孫節 張善政：敬老加碼

守寡做工拉拔4子女長大 彰化101歲人瑞苦盡甘來

貢寮區長送禮百歲人瑞 全在仁里里如長壽村

大地震老小都重要 台南歸仁公所到幼兒園、關懷據點教避難

相關新聞

社宅做到城市美學、智慧建築 柯文哲：但沒有免治馬桶

社會住宅為台北市長柯文哲重要政策之一，柯文哲今出席居住正義在台北記者會，致詞時強調，單一方式難以解決複雜問題，因此居住正...

北市新版停車費最高150元級距 最快明年實施

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，上午在市議會法規會審議通過。市府所...

影／宮廟繞境江子翠放煙火嚇死居民 市府允諾限制路權

新北市板橋青龍太子宮25日在江子翠重劃區遶境，在現場留下滿地垃圾，還有人在社區中庭便溺等，甚至施放炮竹，差點炸進民宅，重...

Fubon Angels來了！萬里蟹產季到了 新北餐廳、住宿券抽獎吸客

中秋過後為螃蟹肥美之際，新北市府為促銷萬里蟹，與富邦悍將Fubon Angels合作拍攝萬里蟹行銷影片，邀請年輕族群到青...

貢寮關懷據點好歡樂 做拼布針線活男人也行

貢寮區心藝社區照顧關懷據點暨銀髮俱樂部，成立至今已經服務無數貢寮區的長輩，尤其豐富多元的課程，更是深受長輩喜愛，看似困難的手作藝術拼布等針線活，男女長輩都學得很認真，培養長者不同的興趣。

老礦工加入！黃博館本山五坑2千萬修復 睽違2年下月重啟

黃金博物館所屬的本山五坑，是目前台灣少數保存較為完整的金礦坑道，也是台灣貴金屬礦業發展的重要見證。黃金博物館斥資2000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。