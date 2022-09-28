貢寮關懷據點好歡樂 做拼布針線活男人也行

貢寮區心藝社區照顧關懷據點暨銀髮俱樂部，成立至今已經服務無數貢寮區的長輩，尤其豐富多元的課程，更是深受長輩喜愛，看似困難的手作藝術拼布等針線活，男女長輩都學得很認真，培養長者不同的興趣。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點平時帶領高齡的長者們做運動、手工藝，還有美味的在地料理，讓老人家的晚年生活開心又充實，每天都有不同課程，尤其手作課程，長者不論男女都很喜歡，即使是較費工的針線活，一樣是很認真學習。

穿針引線從一塊花布開始，不僅要有相當大的耐心度還要非常細緻的手巧度，真的不容易，但是關懷據點的長者不管男的女的，全部都很專注在手上的針線活，彼此還會看看成品，互動很有趣。

仁里里長吳勝福說，貢寮區社區關懷據點環境好，也提供給長者完善的照顧，所以他都很鼓勵長者多走出家門來到據點，活到老學到老，充實豐富自己的老年生活。

貢寮區心藝社區照顧關懷據點蔡盈專說，每天都會有不同課程，有動態的體適能也有靜態的手作課程，希望長者在這裡可以開心學習，能持續健康快樂成長。