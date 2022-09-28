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金山商圈行銷地瓜兼做公益 義賣捐給育幼院

觀天下／ 觀天下 記者廖品涵／金山報導
金山商圈發展協會透過義賣，將販售地瓜的全部所得捐給育幼院。 圖／紅樹林有線電視提供
金山商圈發展協會透過義賣，將販售地瓜的全部所得捐給育幼院。 圖／紅樹林有線電視提供

金山商圈發展協會在金山地瓜季，都會向農友收購地瓜，並且透過義賣，將販售地瓜的全部所得捐給育幼院，今年的義賣在上週六、日展開，不少民眾前往購買，而商圈也希望藉由這樣的活動，能夠在行銷金山地瓜的同時也不忘要做公益，回饋社會。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明說，從上週六日開始的義賣活動，好多民眾不畏風雨前往購買，商圈收購的2000多斤將近3000斤的地瓜，經過一個週末就所剩不多，而商圈也將義賣所得結算，於27日將捐款送往育幼院。

金山商圈發展協會今年將捐款捐至大同育幼院以及榮光育幼院，希望透過金山甘藷義賣捐款育幼院的活動，能夠一邊行銷金山甘藷讓更多的民眾吃到金山的好味道，除此之外吃美食還可以做公益，讓育幼院的孩子能夠在更好的環境下學習成長。

金山 育幼院 義賣

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