北市平戰轉換辦公室成立 柯文哲：備戰、能戰、才能避戰

台北市長柯文哲任期剩3個月不到，因應俄烏戰爭及當前台海情勢，北市府今成立「台北市應變機制平戰轉換辦公室」。柯表示，他覺得戰爭需要準備，要「備戰、能戰、才能夠避戰。」台北市除清點五千個防空洞，並讓民眾透過APP知道防空洞位置，也成立全民國防教育中心，今天更成立平戰轉換辦公室，要做好全民防衛的動員系統。

美國共和黨海外部亞太地區前主席、現任北市政顧問方恩格表示，俄烏戰爭時，台灣對國防、民防意識提高這是一件好事，但怎麼做，目前從中央到地方都沒有談到很實際的作為，這次台北市成立平戰轉換辦公室，可以提高反應能力爭取時效。

方恩格也提到，北市府先訓練公務員，再來推展強化市民的居安思危，甚至也招募外籍人士加入台北市義消團隊，這是朝著對的方向前進，希望這些都能延續下去，不要因為政黨輪替、市長換人而改變。

北市府今天成立「平戰轉換」辦公室，柯帶領副秘書長林育鴻、警察局長楊源明、消防局長吳俊鴻、兵役局代理局長林春來、台北市後備指揮部指揮官紀武昌揭牌，柯也主持三合一會報，藉狀況推演驗證台北市各項動員準備作為，並持續作滾動修正，讓全民防衛動員體系能夠更加完善。

柯表示，台灣必須培養全民居安思危意識，北市府也進行動員準備計畫，要先盤點有事的時候人物力如何徵集，缺哪些東西？另外，北市府平常就有災害應變中心，在此基礎上，作為平戰轉換辦公室，並由內而外、由公而私，公務員必須接受六個小時訓練，再推廣到機關團體，最後推展到全體市民，做為全體國防備戰精神。

柯文哲也提到，台北市有憲兵部隊守衛，北市府也必須與憲兵部隊交流，要知道對方的需求，憲兵部隊需要什麼資源，北市府需要憲兵部隊給予什麼樣的協助，透過得三合一會報，做一個實際的桌上演習滾動修正，過程中找到問題，做好全民防衛的動員系統。

北市兵役局表示，台北市這次萬安45號演習過後，針對全民防衛動員做了總體分析及檢討，提出五項精進作為，包括增訂動員準備執行計畫、成立平戰轉換辦公室、規畫公務人力戰時編組、成立全民國防教育中心，並平時與衛戍部隊培養政軍默契。