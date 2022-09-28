社宅做到城市美學、智慧建築 柯文哲：但沒有免治馬桶

社會住宅為台北市長柯文哲重要政策之一，柯文哲今出席居住正義在台北記者會，致詞時強調，單一方式難以解決複雜問題，因此居住正義不能只是蓋社宅，還要改變稅制及租金補貼；為讓原是鄰避設施的社宅讓社區接受，除要做到城市美學，還要打造智慧建築產業，「除免治馬桶被我否決，其他連物業管理都是最先進」。

柯文哲表示，北市府透過多元方式興建社宅，從土地取得、規畫設計、興建到營運及財務籌措等，多由市府主導辦理，在寸土寸金的台北市，即使面對阻力及難題，北市府仍興建約2萬戶社宅，居全國之冠。北市約有12％民眾租房，興建5萬戶社宅可解決居住問題，未來將以此為目標，規畫相關政策，也可抑制高房價。

柯文哲指出，居住正義重點在於訂定長期計畫，不要幻想2、3年就解決，一開始就要訂定20年計畫，然後堅定往前進，接任市長後發現，單一方式難以解決複雜問題，居住正義除蓋社宅外，還要改變稅制及租金補貼問題。

北市以「自住輕稅、出租減稅、囤房重稅」為目標，率全國之先推動單一自住輕稅，使房屋稅稅率由1.2％降至0.6％，嘉惠約21.7萬戶。另為健全租賃市場，鼓勵民眾將房屋提供作公益出租，將房屋稅率由3.6%降至0.6%，讓房東稅負不升反降，增加出租誘因，嘉惠1.7萬戶。

柯文哲提到，北市未來15年重要計畫就是TOD跟EOD，人流代表金流，因此捷運站不應與社宅共構，而是跟商場共構，而EOD部分，北市有236所學校，未來15年約有70％的校舍須改建，加上少子化，整併也是重點之一。

柯文哲表示，當初蓋社宅時，不少市民撒冥紙、拉白布條等各種抗爭，但現在社宅蓋得像豪宅，鄰避設施變成非鄰避設施，達到城市美學，另北市也做智慧建築產業，因此社宅成本比其他縣市多3％，當初在蓋社宅時有討論到，「除了免治馬桶被我否決，其他連物業管理都是最先進的」。