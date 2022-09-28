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928教師節 侯友宜長袍馬褂主祭「祭孔典禮」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
祭典全程遵照古禮祭孔儀式，並由板橋國小在職及退休教師擔任禮生。圖／新北教育局提供
祭典全程遵照古禮祭孔儀式，並由板橋國小在職及退休教師擔任禮生。圖／新北教育局提供

今日是928教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮」，由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮表達對孔子的最高崇敬。

侯友宜表示，大觀書社至今已有159年歷史，主祀文昌帝君，每年9月28日孔子誕辰都會舉行「釋奠典禮」，除表達對孔子的尊敬與感念、彰顯重視師道傳承外，也藉由教師節感謝教師無私的奉獻。

教育局長張明文則表示，近兩年因為疫情關係，第一線教師忙於防疫工作，盼透過祭孔典禮的舉辦，喚起學生感謝老師的心，也提倡「尊師重道」的社會風氣。

平日不開大門的大觀書社，今日特別配合古禮「啟扉」迎神，並由侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，祭典全程遵照古禮祭孔儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，在連續三次莊嚴肅穆的鼓嚴中進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等，共有26道程序。

其中飲福受胙儀式，以三層素肉及米酒替代宰殺動物，象徵祭祀者向神明祈求，將福氣賜於祭品中，所有參與者都可以得到神明的祝福，增長智慧及福分。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社於民國85年起辦理祭孔典禮，以弘揚師道、彰顯尊師重道及作育英才的重要性。過去古禮祭孔大典會拔牛羊身上的毛，以增長智慧，或獻祭牛毛血灑在土中以滋養土地，表示豐收，並有潔淨之意。

大觀書社則用不同方式替代宰殺，以20斤沙琪瑪製作疊成牛的造型，象徵智慧高升、智慧牛毛，同時也準備500顆壽桃，並於古禮結束後贈送壽桃給民眾，祝福市民及學子們，能受孔子的庇佑，增長智慧並學業進步。

另外，板橋郵政總局連續4年提供教師感謝卡片給大觀幼兒園小朋友，讓小朋友發揮創意，以彩繪或注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口。

新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」，由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮表達對孔子的最高崇敬。圖／新北教育局提供
新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」，由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮表達對孔子的最高崇敬。圖／新北教育局提供
平日不開大門的大觀書社，今日特別配合古禮「啟扉」迎神。圖／新北教育局提供
平日不開大門的大觀書社，今日特別配合古禮「啟扉」迎神。圖／新北教育局提供

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