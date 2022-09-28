北市新版停車費最高150元級距 最快明年實施

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，上午在市議會法規會審議通過。市府所提修正條文全數過關，僅針對執行的SOP做微幅修正。交通局指出，若市議會下周三讀順利過關，送行政院核定，最快明年初即可公告實施。

北市公有停車場費率25年未修正，台北市長柯文哲為解決公有停車場久占問題，要求北市停車管理工程處修法調高停車費，新版收費草案新增80至150元等4種級距，並訂出費率檢討SOP，當公有停車場每小時60元仍滿場時將採累進費率，最高每小時150元。

停管處長李昆振指出，目前北市停車狀況，停車收費最多的是計時30元，40元以上的就很少；達到60元的路邊停車格只有180格，公有停車場只有松山高中地下停車場和峨嵋立體停車場兩處，且是在假日特定時段。

李昆振強調，北市目前99.7%停車場沒有達到60元收費上限。修法通過實施後，民眾常態停車收費都不受影響，公有停車場，可能一年之間只有數周活動期間收費增加，例如展覽、周年慶、資訊月、花季、年貨大街，等結束後就回復原來的級距。

上午審議過程，針對特殊活動期間，原本費率有規範調降條件，例如公有停車場使用率低於五成，每小時費率超過60元，此時將調整回每小時60元。例如為期一周的電腦展，和前次活動相比，停車場平均使用率若低於五成，可向下調降1階費率，但議員認為，機動調整，恐生消費爭議。

議員周威佑指出，機動調整很麻煩，因為調高停車費率目的解決公有停車場久占問題，特定時間造成交通擁，但執行上，每天檢討有必要嗎？每天不同的價錢，有點難解釋清楚。

議員王浩也認為，第一天一種價，第二天就降，恐造成民眾又把停車場擠爆。對此，停管處長李昆振說，當初採機動調整，是專家學者、公聽會討論的結果，未來在執行時可以修正。