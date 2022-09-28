新北再生家具開學義賣！每件300元以內 學生享免運優惠

搭配9月份開學季，新北市環保局祭出在學學生憑學生證購買再生家具免費搬運到府活動。明日下午1點半起於新店區「新北市再生家具展售中心」實體展售，現場超過200件2手家具及家電，當日展售所得將全數納入「新北市愛心大平台」響應循環經濟兼做公益。

環保局表示，「新北市再生家具展售中心」於2020年7月開張，作為2手物資再利用平台，現場展示的2手物品皆是經過清潔隊員巧手修繕，重獲新生再生家具或小家電。展售中心內共有6大類物品，包括座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納櫃，皆為300元以內，價格優惠、CP值超高，截至今年8月，已累計1061位民眾來訪、售出918件物資，販賣所得15萬1430元全數納入公益。

適逢九月份開學季，活動準備多種學生常用的家具，包含實木製書桌、書櫃及衣櫥等，也有電鍋、熱水瓶、果汁機及電風扇等小家電，環保局更首創媒合業者免費運送家具到府，學生們不僅可挑選到實惠的2手家具、家電，也實踐了資源再利用。