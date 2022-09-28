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Fubon Angels來了！萬里蟹產季到了 新北餐廳、住宿券抽獎吸客

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
推出萬里蟹之友活動，抽產地餐廳抵用券及住宿券等吸引民眾消費。記者李定宇／攝影
推出萬里蟹之友活動，抽產地餐廳抵用券及住宿券等吸引民眾消費。記者李定宇／攝影

中秋過後為螃蟹肥美之際，新北市府為促銷萬里蟹，與富邦悍將Fubon Angels合作拍攝萬里蟹行銷影片，邀請年輕族群到青春山海線北海岸萬里蟹產地遊玩品蟹，並推出萬里蟹之友活動，抽產地餐廳抵用券及住宿券等吸引民眾消費。

Fubon Angels慈妹、秀秀子為萬里蟹拍片，吸引年輕人來北海岸走跳，影片分為4集主打4大重點產地，龜吼漁夫市集、野柳漁港假日活蟹市集、富基魚市及淡水漁人碼頭。目前已上架2集影片介紹野柳及龜吼漁夫市集餐廳及景點，另兩集將於9月30日及10月7日早上11點上線，分別介紹富基、淡水漁人碼頭的餐廳及景點。

今年新北市府推出「萬里蟹之友」活動，民眾在萬里蟹合作餐廳用餐尋找桌上QR碼，掃碼完成指定內容可抽萬里蟹餐廳千元抵用券10份、千元住宿券4張、700元熟蟹福袋10份；產季期間至10月31日止到漁港合作餐廳，跟萬里蟹裝置物合照上傳到新北漁樂快爆也可抽獎。

另外，野柳假日活蟹市集即日起至11月27日每週例假日及國慶連假，供應現撈萬里蟹及代客蒸煮，10月22日下午2時野柳漁港保安宮前也將舉辦特賣會，2斤活蟹福袋只要299元此外，萬里蟹今年度也與萊爾富冷凍超取Line團購合作推出百份冷凍熟蟹福袋，將於10月7日開始於各分店Line團購群組開放預購。

新北市長侯友宜表示，看了Fubon Angels兩位妹妹為萬里蟹產季及產地拍攝推廣影片，見識到在年輕人帶領下挖掘不一樣北海岸美景，鼓勵民眾趁秋天走訪北海岸，品嚐最好吃的萬里蟹；尤其是龜吼漁夫市集、野柳假日活蟹市集、富基魚市、淡水漁人碼頭，都是北海岸萬里蟹重要據點。

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

新北市府為促銷萬里蟹，與富邦悍將Fubon Angels合作拍攝萬里蟹行銷影片。記者李定宇／攝影
新北市府為促銷萬里蟹，與富邦悍將Fubon Angels合作拍攝萬里蟹行銷影片。記者李定宇／攝影

萬里蟹 新北市長 餐廳

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