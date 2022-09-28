整頓五股垃圾山亂源獲獎 侯友宜再提改變的勇氣

新北市五股垃圾山過往充斥非法工廠成為當地毒瘤，經整頓後目前已成大片綠地，去年新北市府因此獲頒「公務人員傑出貢獻獎」，今年再獲環保署及法務部聯合頒發地方打擊環保犯罪卓越團體獎的金環獎。新北市長侯友宜接受獻獎後表示，勇敢挑戰惡勢力全力以赴，就有改變的勇氣。

環保局說明，新北市獲環保署邀請以「五股垃圾山環境整頓計畫」參加評比，成為首批獲得「地方打擊環保犯罪卓越團體獎」的團隊，更受邀於環保署及法務部聯合主辦的「全國環境執法業務研討會」上，向全國各司法機關與環保機關分享五股垃圾山環境整頓的成果，如何透過市府團隊跨機關合作，從源頭遏止環保犯罪的發生，以2年多時間成功整頓過去30年的都市之瘤。

環保局表示，金環獎為環保署及法務部共同頒發，以表彰第一線打擊環保犯罪之檢、警、環等機關，今年考量打擊環保犯罪更重視的是團隊合作與源頭管理，首次頒發地方打擊環保犯罪卓越團體獎。