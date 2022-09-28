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整頓五股垃圾山亂源獲獎 侯友宜再提改變的勇氣

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市五股垃圾山環境整頓獲金環獎，今上午市政會議由環保局程大維局長(右1)代表獻獎。圖／新北市環保局提供
新北市五股垃圾山環境整頓獲金環獎，今上午市政會議由環保局程大維局長(右1)代表獻獎。圖／新北市環保局提供

新北市五股垃圾山過往充斥非法工廠成為當地毒瘤，經整頓後目前已成大片綠地，去年新北市府因此獲頒「公務人員傑出貢獻獎」，今年再獲環保署法務部聯合頒發地方打擊環保犯罪卓越團體獎的金環獎。新北市長侯友宜接受獻獎後表示，勇敢挑戰惡勢力全力以赴，就有改變的勇氣。

環保局說明，新北市獲環保署邀請以「五股垃圾山環境整頓計畫」參加評比，成為首批獲得「地方打擊環保犯罪卓越團體獎」的團隊，更受邀於環保署及法務部聯合主辦的「全國環境執法業務研討會」上，向全國各司法機關與環保機關分享五股垃圾山環境整頓的成果，如何透過市府團隊跨機關合作，從源頭遏止環保犯罪的發生，以2年多時間成功整頓過去30年的都市之瘤。

環保局表示，金環獎為環保署及法務部共同頒發，以表彰第一線打擊環保犯罪之檢、警、環等機關，今年考量打擊環保犯罪更重視的是團隊合作與源頭管理，首次頒發地方打擊環保犯罪卓越團體獎。

新北市長侯友宜接受獻獎後表示， 環保局榮獲金環獎地方打擊環保犯罪卓越團體獎，經環保署評核新北因將五股垃圾山整頓為夏綠地。前兩天去視察新北市資源循環教育基地，環保局以科技智能化處理回收物，在場俯瞰大屯山，看到以前廢棄土已轉換一片片的綠油油，沒有惡臭也沒有塵土飛揚，大家有心就有力，不接受關說，勇敢挑戰惡勢力，利用團隊精神全力以赴，就有改變的勇氣。

五股垃圾山翻轉為夏綠地，新冪境綠地公園成為民眾休閒去處。圖／新北市環保局提供
五股垃圾山翻轉為夏綠地，新冪境綠地公園成為民眾休閒去處。圖／新北市環保局提供

新北市長 環保署 法務部

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