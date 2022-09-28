捕魚不忘守護海洋 淡水漁民獲全國模範殊榮

新北市淡水區漁民許文雄，從小跟著父親腳步投入漁業，投入漁業已超過70年依舊堅守崗位，且擔任淡水石滬生態區巡守志工、海廢魚網回收再利用志工及藍海資源回收站志工，對海洋環境及資源保育貢獻卓著，因此獲得全國模範漁民殊榮，今上午接受市長侯友宜表揚。

今年度全國12名模範漁民，是由全國各區漁會及養殖協會推薦名單遴選而出，分為遠洋漁業、沿近海漁業、養殖漁業、漁村婦女及漁業資源保育等項目，新北市有3位漁民獲獎，依序為漁業資源保育獎淡水區漁會許文雄、漁家婦女獎金山區漁會湯玉惠及沿近海漁業萬里區漁會唐維駿。

許文雄從小跟著父親腳步投入漁業，刻苦耐勞，胼手胝足打拼養活一家子，迄今投入漁業已超過70年依舊堅守崗位，且擔任淡水石滬生態區巡守志工、海廢魚網回收再利用志工及藍海資源回收站志工，對海洋環境及資源保育貢獻卓著。

漁家婦女模範漁民湯玉惠，開發出可延長保存期限的螺貝加工料理及特色地方料理，並無償傳授鄰里，同時投身環境改善，撿拾海廢垃圾，將其中的貝類製成裝飾品，教育下一代重視海洋永續，亦鼓勵當地婦女投入沿岸採捕工作，增加漁家經濟收益。

唐維駿自家經營娛樂漁業，國中畢業後即協助父親從事漁業勞動工作，學習其他漁業先進的經營方式，歷經娛樂漁業、海釣船等，持續精進漁撈技術並實現心中理想，親手籌建自己的新船上漁68號，並積極開創漁業新通路，成功取得輸歐盟漁獲物衛生教育訓練合格、娛樂漁業船長潛水專業知識教育訓練研習證明書等，勘為年輕漁民表率。

新北市長侯友宜表示，111年全國模範漁民，淡水區許文雄、金山區湯玉惠、萬里區漁會唐維駿3位漁民能獲得此獎項非常不容易，這一次「111年全國模範漁民」只有12位，新北市占3位，雖然新北不是漁獲量最大地方但有28個漁港，是北部地區最重要漁獲資源地方，漁民們都非常團結，所以全國模範漁民表現亮眼，期待新北未來28個漁港做好升級，讓品質及漁獲提升，展現新北漁業生態保護永續經營。