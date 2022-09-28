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新北流感疫苗10月1日開打 肺炎鏈球菌疫苗擴大對象

中央社／ 新北28日電
新北市衛生局今天表示，10月1日起流感及肺炎鏈球菌疫苗同步開打。 本報系資料照
新北市衛生局今天表示，10月1日起流感及肺炎鏈球菌疫苗同步開打。 本報系資料照

新北市衛生局今天表示，10月1日起流感及肺炎鏈球菌疫苗同步開打，設籍新北的65歲以上（55歲以上原住民）從未曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，可同時免費接種。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，今年秋冬流行性感冒有上升趨勢，流感疫苗是最佳的防疫方法，新北市今年購買95萬9500劑四價公費流感疫苗。

衛生局指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段10月1日起，為65歲以上與特定對象接種，第2階段自11月1日開始，對象為50歲至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局表示，除中央規定的流感疫苗公費接種對象外，新北市擴大施打的對象包括：設籍新北的中低收、低收及身心障礙者、6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、協助衛生單位的第一線工作人員、新北市產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員、托育人員（含居家型保姆）及新北市客運司機（客運公司營運地於新北市）。

另外，中央公費接種肺炎鏈球菌疫苗的對象為71歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者；新北擴大接種為設籍新北市65歲以上（55歲以上原住民）從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗民眾。

衛生局提到，接種流感疫苗時，還可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗。流感疫苗可和肺炎鏈球菌疫苗或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種；儘早接種可及早獲得雙重保護，呼籲民眾盡速接種。

衛生局表示，新北自10月1日提供「新北市疫苗預約系統」、680間合約院所、社區設站，及安排專業醫護團隊進入學校、幼兒園、長照機構集中接種。

流感疫苗 衛生局

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