侯友宜今表揚18家！新北這些企業照顧勞工福利好佛心

新北市「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫邁入第3年，今年獲獎企業增為4倍，總計有59家企業通過審查，核定措施計163項，受惠勞工達3萬8515人次。為肯定企業照顧勞工，新北市長侯友宜今日在市政會議頒獎，表揚辦理友善措施4項以上的18家企業，造福新北的勞工朋友。

侯友宜表示企業是新北市經濟發展的重要動能，而員工是企業最重要的資產，把員工照顧好，提升福利讓員工安心工作；員工有幸福感，企業就會有成就感，大家一起共好，企業就會有競爭力，鼓勵更多的企業一起來照顧勞工，讓新北市成為安居樂業的好所在。

勞工局長陳瑞嘉表示，只要企業在新北市境內有服務據點，且提供員工優於法令規定的職場友善措施，就可來申請獎勵金，今年獲獎的措施非常多元，除了有全薪生理假、增加婚假、產假、陪產檢及陪產假天數外，許多企業也在疫情期間提供全薪防疫隔離假、防疫照顧假及疫苗接種假，還有醫院提供醫護人員臨時住所補助、隔離確診慰問金、員工及眷屬醫療補助等，讓員工能保護家人健康，全心投入防疫工作，也為社會大眾鞏固充實的醫療資源。

任職第一商銀的章小姐表示，公司提供全薪防疫照顧假，讓雙薪家庭的父母，不用擔心小孩因疫情停課沒人照顧；員工黃小姐生雙胞胎時，領到公司30萬元生育津貼，讓她可以安心面對育兒龐大花費。

任職於聯合利華的劉先生在太太生產時享有優於法令的3周陪產假，讓他有更充裕的時間陪伴太太跟孩子，給予更多實際的照顧；呂小姐則受惠於聯合利華提供16周的產假，她認為在生理與心理上獲得充足的休息，是順利重返職場的最大力量。

今年獲獎企業有4家前2年也曾獲獎，又再發想不同友善措施提出申請，立華文創公司參考前2年獲獎企業友善措施，去年開始在員工子女新生入學及畢業典禮時，給予有薪新生入學與畢業典禮假。勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫目的，希望透過獎勵方式樹立典範讓其他企業仿效，鼓勵更多企業辦理友善措施。