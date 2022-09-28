廖老大再開直播批勞工局勿當「勞工打手」：歡迎局長前往

台中市勞工局一名女輔導員前天到「賽車教父」廖老大經營的琦玉公司輔導，未料因為廖老大開直播，且對女輔導員大聲咆哮，致使女輔導員的科長一度打電話請警方到場，引起紛爭；局長張大春昨天表示，不排除親自前往與廖碰面。廖老大昨晚開直播，除了表示歡迎張大春前往，也批勞工局不能成為「勞工打手」。

據了解，因勞工局因認為廖老大在女輔導員前往時出言辱罵，說出「你們勞工局有這麼惡劣嗎？....你官派那麼大啊？你這麼官僚啊？」等語，正就是否涉嫌妨害公務，進一步審酌。

廖老大在和女輔導員碰面時，也因不滿女輔導員一直與長官通電話，卻未直接回答他的問題，而在直播時當場叫出「勞工局主管來一趟嘛，你的輔導員沒辦法幫我輔導，...局長是不是，張大春！過來給我輔導一下嘛！」張大春昨天曾說，他願意自己去一趟，但不是廖「呼之即來、揮之即去」。

廖老大昨晚在直播中公布助理的電話，說歡迎張大春約時間前往。他也再度批評，事件起因在於勞工局人員不能當面回答他的問題，還「打官腔」說要他行文勞工局去問，「這樣的官腔輔導員對嗎？」。他說，雖然勞工局的法令來自中央沒有錯，但執行時應將心比心，而不是成為「勞工打手」專門壓柞老闆。

另據了解，事實上女輔導員是勞工局勞動基準科人員，前往琦玉公司是為了該公司去年曾因違規加班被處罰，並非職掌懷孕歧視的就業安全科人員，因此無法對廖老大一再想詢問的懷孕歧視和徵人問題答覆，也才會說願意把問題帶回，請權責單位人員回覆。

據了解，廖老大的公司去年8月19日遭勞工申訴涉有懷孕歧視，經勞工局受理調查後，廖老大公司付出19萬3千8百元與勞工和解。但廖老大事後對此仍耿耿於懷，心有不平，也一再在直播中說明公司徵人困境，希望勞工局能告訴他該怎麼做。