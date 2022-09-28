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中正紀念堂 清空24幅蔣公油畫

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
產權屬國防部巨幅油畫原展示在中正紀念堂正廳牆上，現已被取下，牆面保持空白。記者洪哲政／攝影
產權屬國防部巨幅油畫原展示在中正紀念堂正廳牆上，現已被取下，牆面保持空白。記者洪哲政／攝影

國防部公布「國立中正紀念堂管理處託管蔣中正主題油畫包裝及搬運」決標案，將耗資96萬元，將目前保存在中正紀念堂的24幅與「蔣公」主題有關的油畫，搬回國防部大直營區，鎖進地下文物庫房存放。

這些巨幅油畫原長期在中正紀念堂正廳牆上展示，已被取下，牆面空白。記者昨詢間服務台人員油畫去處，獲告知相關展品原屬「借展」，展期既屆，就交還原單位，或交還國史館維護。

中正紀念堂目前除正殿的前總統蔣中正銅像外，文物、影像、蠟像、座車都集中在專用展廳。其餘展示空間用於藝文陳展。

國防部表示，相關油畫是國防部於民國63至67年間委由畫家梁君午繪製，因尺寸巨大，委請中正紀念堂存管迄今，今年4月間中正紀念堂管理處去函，請求歸還國防部。

國防部說，相關油畫計24幅，內容是以國軍東征、北伐、剿共、抗戰等建軍歷程及保台戰役為創作重點；為確保油畫運送安全，全案採公開招標委託具文物包裝及搬運專業廠商辦理，預訂自11月中旬起至11月底執行油畫運返國防部具溫濕度控管的地下文物庫房，入庫典藏。這項標案註明此案已自本月20日啟動，預估11月30日完成搬運。

國防部 中正紀念堂 文物

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