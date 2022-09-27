青農帶動農漁業發展 新北推青農力計畫做後盾

新北市長侯友宜今下午赴新北農會，向新北青農聯誼會歷屆幹部表達感謝。侯友宜說，市府建置服務平台、行動治理服務團，提供內外部資源執行一站式服務，讓青農無後顧之憂，帶動新北農漁產業永續發展。

新北市青年農民聯誼會自2015年11月成立，會員人數已超過200人。新北農業局說，新會長、淡水牛埔有機農場的盧苡甄，為首屆女性會長，且年紀不到30歲，上任後積極與市府、各農會合作，近期新莊區農會建立希望市集展售據點，拓展新的銷售通路。

盧苡甄表示，新北市幅員廣闊，各小組成員間常因地點分散，導致交流較不便利，未來規畫藉由各地區間點與點的交流，從而串連起整個新北市，並拓展至外縣市，借鑒其他地區優秀案例，成為聯誼會發展的養分。

新北青農聯誼會首屆正副會長為坪林區東成茶葉的蘇育裕、三芝有機農場的馬文權及林口語林有機農場的邱語玲，帶領聯誼會依照生產作物組別分組，提供生產類似作物的會員，更便利交流溝通的管道，為聯誼會發展打下基礎。

第2及第3屆正副會長由金山寧靜海香草園王御庭、貢寮仁和鮑魚吳鴻銘、金山遠足生態農場的陳琬婷擔任，積極處理會員反映問題，聯誼會會員3年內成長約100人，並成立金山萬里及三峽2處分會。

去年剛返鄉從農的27歲青農洪柏敬表示，加入聯誼會後參與會內活動，從中與其他青農夥伴學習，花了許多心力去吸收各方面的知識，很感謝農友不吝嗇分享，鼓勵還在猶豫是否返鄉從農的青年朋友，勇敢踏出改變的第一步。