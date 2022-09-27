不符預算權責交工處蓋自行車道 北市議員酸：交通局錢多

北市議會交通委員會今審查北市交通局相關預算，交通管制工程處編列7871萬預算，要在捷運北投會館南側周邊設置自行車道，遭多位議員質疑，道路建設應為工務局新工處業務，為何預算卻是交通局編列，更酸說「難道交通局錢比較多，所以由交通局編？」但考量此案有急迫性，交通委員會最終勉予通過。

交工處說明，「捷運北投會館南側周邊大業路527巷環境整體改善計畫」預算有7871萬元，未來南側道路會有2.4公里自行車道，其中0.6公里為人車分道、1.8公里為人車共道，人行道寬度也會符合人車共道、人車分道標準。

交工處指出，由於是交通局提議在周邊增設自行車道，該土地又屬交通用地，現由台北捷運公司管理，新工處及公園處也認為該土地非道路用地，加上捷運公司預算是經濟預算，非公務預算，無法主動直接編列經費，因此北市府副秘書長李得全建議由交工處編列。

議員汪志冰表示，不管由市府哪個單位編列，最後都是市庫支付，但這個工程與交通相關性不大；議員戴錫欽說，市府不該亂點鴛鴦譜，該誰做就誰做；交通委員會召集人、議員徐弘庭表示，這很像在情緒勒索。

議員簡舒培更批，後續修路是新工處負責，為何不是新工處編列預算，「難道交通局錢比較多，所以就交通局編？」強調自己支持建設，但預算應回歸道路主管機關編列，且該筆預算未來也非台北市長柯文哲執行，質疑市府沒落實編列預算權責。

考量此案有急迫性，交通委員會最終勉予通過預算，但也下綜合決議，希望北市府編列預算依各業務權責分工為原則，不應任意指令非相關單位為權責預算機構或委辦機關，才能落實權責相符及預算依法編列。