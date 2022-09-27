議員籲提高小型店加收券率 議會暫擱熊好券2.0預算

台北市政府擬在近期推出熊好券2.0，但台北市議會財建委員會今天審查預算，議員認為熊好券1.0流向太過集中百貨或連鎖店，要求2.0流向非百貨和非連鎖店家的金額應高於總核銷金額50%，北市產業發展局認為還需要討論，因此熊好券2.0預算暫時擱置，29日將再開會是否送大會討論。

委員會今天討論熊好券2.0預算，議員林亮君表示，這次的2.0券要比照1.0，應該要有成效報告，及是否有達到當時政策目標，熊好券1.0結束後有委託第三方的成效報告，這次應該也要在活動結束後四個月內完成評估報告，另外這次發券也要達到振興民間業者，也要比照上次，市府直接或間接持股達50%以上的公司不得參與這次的振興活動。

議員苗博雅說，民眾參與抽券的門檻應該降低，之前熊好券1.0發放後很多議員認為金額過度集中百貨和連鎖業者，但他們度過難關的能力比小型和微型商家更好，認為熊好券2.0使用在非百貨、非連鎖店家的金額應高於總核銷金額的85%。

北市商業處長高振源說，熊好券1.0的收券比例，非百貨和非連鎖的店家占約13%，連鎖店約六成多，今年有針對去年沒收到的對象有特店概念，編了六千萬元的預算拉抬營收比例。產業局長林崇傑說，若要訂定85%的券到小型店操作上會有困難，除非一開始就指定百貨、連鎖店只發15%，只有這樣才能控制。

議員將提出應開放以介面多元方式登錄抽獎等內容做成四點附帶決議，經過討論後，議員同意將小型及微型店收券比例降低至50%，產業局表示會朝這方向努力，預算最後暫擱，委員會將於後天繼續討論。

台北市長柯文哲下午到議會各委員會致贈水果，被問到熊好券2.0發放，柯文哲說，熊好券大概在疫情趨緩、邊境要解封，開始做產業振興是比較適當的時間，希望議會趕快通過。

柯文哲說，熊好券的執行方法可以討論，每個議員都有必須要照顧的支持團體，以北市府立場來說，力推無現金交易、電子支付是方向，不過一定不會說只能用台北通，這個他也知道，所以也會有第二軌、第三軌的處理方式。