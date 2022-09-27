創業太難52.2%選擇收掉 新北青年局推免費職業課程培力

疫情影響景氣，也連帶影響勞動條件，有許多民眾萌生創業念頭，然而據就業平台yes123調查，高達97%的青年有過創業夢想，但已經收掉或轉手的創業者竟達52.2%。為協助有意創業，或想增進職場競爭力者，新北青年局推出一系列職業課程「有課UKO」，邀請業界、講師分享市場脈動，且報名費全免。

就業平台yes123調查發現，高達97%的青年曾經有過創業夢想，實際創業的受訪者中，已經收掉或轉手竟過半達52.2%，有22.9%正在籌備，仍在經營中僅占24.9%，其中已經回本的創業者占32.7%，顯示創業維艱，自己做頭家雖然吸引人，但仍有許多難關需要突破。

新北青年局長錢念群說，青年局持續開辦一系列免費的職業課程，邀請實戰經驗豐富的業界講師分享市場脈動。無論是有意創業，或者想增進職場競爭力，都可以在新北市青年局推出的課程品牌「有課UKO」找到適合自己的課程，且報名費用全免。

比如10月份的職涯發展系列課程，從近年求職市場人才需求趨勢、企業招募流程切入，帶領學員分析自身職能向度，再介紹求職管道、履歷撰寫技巧，完整介紹最新職場趨勢。另外，就業培力系列課程則介紹職場人脈經營溝通術，為自己的職場定位加分。

此外，近年來行動數位支付蓬勃發展，消費者使用行動支付比例迅速攀升，而數位人才系列課程邀請業界專家介紹行動支付的發展趨勢，拓展青年就業視野，提升創業技能，開啟數位職涯的大門。