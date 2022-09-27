新店天山公園景觀公廁啟用 友善自然風要讓民眾有感

天山公園位於中和新店交界，常吸引不少附近居民休憩，但園內公廁老舊，市府打造景觀公廁今啟用，以無障礙友善廁所做設計，滿足不同民眾需求，公廁結合原公園整體自然風格，讓民眾使用起來置身園內空間。

天山公園景觀公廁今啟用，民政局長柯慶忠、新店區長朱思戎、新店轄內各級民意代表、各里里長、以及許多民眾都到場共同參啟用典禮，公園所在的新和里長更是邀集里內志工一同出席。

民政局長柯慶忠表示，新店屬發展較早的文教住宅區，公園多為早期設置，部分設施較為老舊且不敷使用，未來市府也會持續加強公園基礎設施維護及改善，提供市民現代化及安全的休憩空間，打造更多宜居樂活的公園環境，讓公園更親近民眾。

新店區長朱思戎指出，天山公園景觀廁所以親子無障礙理念設計，是一座友善廁所，設有坐式、蹲式馬桶及照護床，體貼不同族群的需求。公廁外觀採原木森林色系配色，結合原公園整體自然風格，提升整體空間設計感，一定要讓民眾在使用上更有感。